CTRL, le clavier qu’Apple envie au français BLEU JOUR

BLEU JOUR, c’est cette entreprise toulousaine qui a « commis » le Kubb, un NUC performant et personnalisable aux coques colorées. Mais c’est aussi le CTRL, un superbe clavier au design très « Apple » dont nous avions parlé lors de sa sortie initiale. BLEU JOUR annonce aujourd’hui la nouvelle version du CTRL, Bluetooth et USB.

Si on ne change pas un produit qui marche, on le fait en revanche évoluer. A ce titre, le clavier CTRL ne se limite plus au seul Bluetooth en offrant une connexion à quatre appareils différents, mais propose aussi une connexion filaire en USB. Pratique pour le recharger, même si sa batterie de 1600 mAh lui assure une autonomie d’au moins 1 an !

Par ailleurs, le CTRL est doté de touches extra fines pour un grand confort de saisie et un faible niveau sonore. Pensé pour une utilisation régulière et intensive, le clavier CTRL est optimisé pour Windows et Mac, avec pour chacun un pavé numérique et des touches de fonction dédiées (luminosité de l’écran, volume sonore, lancement de la lecture audio, …) pour faciliter le quotidien et optimiser la productivité des utilisateurs.

Le clavier CTRL Bluetooth & USB est disponible en plusieurs couleurs (peinture grainée) dont le bleu identitaire de la marque, ou en aluminium, pour 89€. (La version Bluetooth seul est à partir de 79€)

Caractéristiques techniques:

Compatible : PC Windows, Linux, Android, Box. Pour la version Mac, compatible Mac, iOS, iPod Touch, Box, etc

Autonomie : 1 an (calcul de la durée d’autonomie établi sur la base d’une utilisation sur 1600 heures), 2 ans en mode veille,

Batterie : 1600 mAh rechargeable Lithium-ion polymère,

Connexion : Bluetooth (portée jusqu’à 9 mètres, appairage de 4 appareils simultanément) et/ou USB

Dimensions : 44,1 x 11,6 x 1,9 cm

Poids : 535 g

Garantie : 2 ans (batterie incluse)

Toujours disponible, le CTRL² édition limitée Gris Foncé pour MAC est équipé d’un système de rétroéclairage modulable. Comptez 130€.