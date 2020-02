la famille d’Alexa s’agrandit avec l’Echo Show 8

Fort d’une famille déjà bien remplie, Amazon vient d’annoncer la naissance de leur nouveau venue, l’Echo Show 8 qui arbore un écran de 8 pouces, et vient s’intercaler entre l’Echo Show 5 et le grand frère l’Echo Show 10 pouces.

Il faut bien l’avouer, ayant eu en main l’Echo Show 5 et 10, nous trouvions qu’ils étaient, soit trop petit, soit trop grand. Pour une chambre à coucher, le modèle 5 pouces est parfait, mais dans un salon, il est trop petit, et son grand frère tout de même très imposant. Qu’à cela ne tienne, Amazon nous a comme écouté et propose dorénavant un modèle 8 pouces, appelé Echo Show… 8.

Coté nouveauté, ne cherchez pas grand chose, à part l’écran HD qui a la bonne idée d’être plus confortable que le Show 5 et moins imposant que le Show 10. On retrouve évidemment toutes les fonctionnalité d’Alexa, comme le divertissement en lui demandant de vous montrer des séries, des films ou les actualités ou écoutez des chansons, des stations de radio, des podcasts et des livres audio, en passant par les appels et les messages, via l’application Alexa, et le contrôle de votre maison connectée, avec ses skills par dizaines.

L’écran HD de 8 pouces vous permet de personnaliser votre Echo en affichant vos albums photos depuis Amazon Photos et profiter de vos clichés sur le grand écran. Comme le reste des Echo Show, il possède le bouton Micro/Caméra (marche/arrêt) et le cache-caméra intégré, afin de protéger votre vie privée.

Echo Show 8 est disponible en pré-commande dès maintenant en noir ou en blanc, pour une livraison à partir du 26 février 2020, au prix de 129,99€.