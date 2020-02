Le StreamR Splash de Pure part à l’aventure

Et voici StreamR Splash de Pure, un appareil ultra-portable et étanche, doté d’un son puissant pour sa taille, où que l’on aille… pour écouter la radio autrement.

StreamR Splash est la petite sœur de StreamR récemment commercialisée, et crée ainsi une gamme de radios intelligentes avec radio DAB+, Bluetooth et fonctionnalités Amazon Alexa. Ces dernières peuvent être effectuées via l’application Pure Home sur un smartphone. Il suffit de demander à l’assistant vocal de jouer de la musique d’Amazon Music ou de TuneIn, de répondre à des questions et plus encore…

En mémorisant des stations de radio sur les quatre boutons d’angle de présélection, on peut ainsi changer d’ambiance d’une simple pression. Il est également possible de connecter un appareil mobile via Bluetooth ou le câble auxiliaire intégré afin de profiter de ses playlists, podcasts, etc.

StreamR Splash ne craint pas les projections de la piscine ou les averses de pluie inattendues. L’intégration de la norme IP67 (eau et poussière) offre une protection contre l’immersion dans l’eau à une profondeur d’un mètre et jusqu’à 30 minutes.

Avec 20 heures d’autonomie, une conception robuste et un cordon élastique détachable qui permet de fixer l’enceinte à un sac à dos, une tente ou autres, cette radio intelligente est le compagnon idéal pour l’aventure.

StreamR Splash est disponible sur la boutique en ligne de Pure au prix de 139,99€, en coloris Charbon ou Gris Pierre.

Caractéristiques techniques

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Radio DAB+ et FM 4 présélections/raccourcis d’angle

Streaming audio en Bluetooth

Amazon Alexa intégrée (nécessite l’application Pure Home et que l’enceinte soit connectée à un appareil mobile)

Prise pour écouteurs

Sortie 10W RMS

1 haut-parleur 1.6’’ et 1 radiateur passif

Batterie Lithium-ion rechargeable (20 heures) : 3,7v, 5200 mAh

Ecran 1’’ Mono LCD

Caractéristiques du panneau de contrôle Contrôles pour le volume haut/bas, bouton d’action Alexa, choix de la source, 4 présélections/raccourcis d’angle, menu pour naviguer entre les stations/morceaux Eclairage des raccourcis d’angle pour indiquer les fonctions actives Contrôle de la musique : lecture/pause, précédent/prochain morceau Haut-parleur : répondre à/rejeter l’appel

Cordon élastique détachable avec attache

Dimensions : 37 mm (H) x 104 mm (L) x 104 mm (P)

Poids : 0,337 kg