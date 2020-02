Sony annonce l’Xperia L4 au format 21:9ème

Si Sony n’a jamais réussi à vraiment d’imposer dans le monde du smartphone, La marque japonaise a toujours su se distinguer en proposant des modèles au format peu conventionnel. C’est d’ailleurs encore le cas avec le L4, son nouvel entrée de gamme, qui propose un affichage au format 21:9ème.

L’Xperia L4 est le nouveau modèle de la série L de Sony, il est doté d’un écran 21:9ème de 6,2 pouces qui lui permet d’afficher deux applications simultanément grâce à un gestionnaire multifenêtre 21:9ème et l’application Side Sense qui donne l’accès à vos applications favorites au multifenêtre.

Sa résolution LCD HD+ de 1680 x 720 pixels en fait un smartphone d’une taille assez particulière de 159 x 71 x 8,7 mm. Dans le ventre de la bête on trouve un processeur Mediatek MT6762 soutenu pour 3 Go de RAM, et 64Go de mémoire interne extensible via un port microSDXC, afin de faire tourner Android dans sa version 9.

Coté photo, l’Xperia L4 est doté d’un triple objectif photo avec un capteur principal de 13 MP, un super grand angle de 5 MP et un capteur de 2MP pour la profondeur de champs. afin de bénéficier d’un effet Bokeh pour vos portrait.

Pour faire tourner tout ça, une batterie de 3580 mAh à recharge rapide, assister par l’Xperia Adaptative Charging qui contrôle le chargement sans trop solliciter la batterie et conserver sa longévité, permet une utilisation intense de vos applications préférées sans baisser les bras en fin de journée.

L’Xperia L4 sera disponible au printemps 2020 au prix de 199€, en deux couleurs : noir et bleu.