[Test] Aukey PA-D5, 60W dans le chargeur le plus intelligent au monde

Les chargeurs muraux ne sont plus ce qu’ils étaient, et c’est tant mieux. Ils intègrent de plus en plus de technologie et deviennent même intelligents. C’est le cas du PA-D5, un chargeur rapide qui embarque Omni-Power signé Aukey.

Omni-Power regroupe toutes les dernières technologies de charge en une seule solution de charge complète développée par AUKEY, qui est de fait un innovateur leader dans la technologie de charge.

DYNAMIC DETECT permet de charger à pleine puissance un seul appareil et de charger intelligemment en distribuant la puissance sur plusieurs appareils.

GAN POWER TECH fournit une densité de puissance 3 fois plus élevée et réduit la consommation d’énergie de 40%

USB POWER DELIVERY charge un iPhone 11 de 0 à 50% en 30 minutes.

GRAPHENE SKIN 20% plus flexible et 5% plus fin tout en conservant la même vitesse de chargement et de transfert de données que les câbles traditionnels.



Ce chargeur au double port USB-C est capable d’alimenter votre téléphone ou tablette et votre ordinateur portable en même temps. Il est assez puissant pour charger un MacBook Pro… et offre une compatibilité étendue, de tous les iPhones depuis l’iPhone 8, le MacBook Pro 13 pouces ou d’autres appareils USB-C compatibles prenant en charge l’USB Power Delivery.

Comment ? Grâce à la détection dynamique augmentée qui permet de délivrer la pleine puissance du chargeur, soit 60W sur le port supérieur lorsqu’il est utilisé seul. En revanche, si les 2 ports sont utilisés simultanément, le chargeur délivre 18W (pour les téléphones à charge rapide (Fast Charge)) sur le port supérieur et 45W sur l’autre.

Il faut retenir cette fonctionnalité car le modèle en notre possession ne possède aucune sérigraphie… (la version la plus récente de ce chargeur inclut une icône d’ordinateur portable située sous le port 60 W afin de mieux distinguer le port USB-C dont la puissance est supérieure à celle des autres).

Comparés aux chargeurs classiques qui utilisent des circuits en silicium, les chargeurs GaN Tech peuvent être plus de 30% plus petits et plus légers, avec une efficacité de charge plus élevée en économisant 40%.

Ce super chargeur est disponible pour 54,99€. Mais surveillez les promotions régulièrement publiées ici…

Si vous ne disposez pas de câbles USC-C vers Lightning, il existe de petits adaptateurs bien pratiques vendus 7,99€ les 3 :

Contenu de l’emballage

Chargeur mural PD à double port 60 W

Manuel d’utilisation

Carte de remplacement de produit pendant 24 mois

Spécifications

Modèle: PA-D5

Technologie: Power Delivery 3.0, Dynamic Detect

Input: AC 100–240V 50/60Hz

USB-C Output 1: (18W Power Delivery) 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

USB-C Output 2: (60W Power Delivery) 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A

Max Power Output: 63W

Dimensions: 67 x 64 x 29mm

Poids: 148g