Echo Auto, Alexa vous accompagne pendant vos vacances

En lançant son assistant vocal Alexa, Amazon n’a eu de cesse de renouveler et compléter sa gamme de produits Echo. Le petit, le grand, avec écran, sans écran, avec de grosses performances audio… tout ou presque a été fait pour équiper votre maison. Mais il fallait sortir de votre maison et quoi de mieux que votre voiture pour accueillir Alexa? Amazon l’a bien compris et vient d’annoncer la sortie d’Echo Auto en France.

Avec l’Echo Auto, Amazon veut vous offrir la puissance d’Alexa pendant vos déplacements. Effectivement vous l’avez déjà sur vos smartphones, mais le but est de proposer à Alexa de “piloter” certaines fonctionnalités de votre voiture. et ainsi lui demander d’écouter de la musique, passer des appels, lire un livre audio, jouer à des jeux avec toute la famille, gérer vos rappels simplement avec votre voix.

Pour cela, Echo Auto est équipé de huit microphones conçus sur mesure pour tenir compte de l’acoustique difficile des voitures (bruit de roulage, du vent, de l’insonorisation du véhicule) et permettre à Alexa de bien entendre vos demandes. Pour la connexion, rien de plus facile, il suffit de brancher Echo Auto sur la prise d’alimentation 12V (anciennement prise allume cigare) ou via le port USB intégré (pour les voiture qui en sont équipées), et de le connecter à la prise audio jack de 3,5 mm de la voiture ou en Bluetooth. Tout comme les autres produits de la marque, Echo Auto se connecte à Alexa via l’application Alexa de votre smartphone (iOS ou Android).

Une fois connecté, demandez lui simplement d’écouter les infos du jour ou un nouveau livre audio Audible ou lancer votre playlist favorite. Mais l’utilisation ne se limite pas qu’à la voiture puisque Alexa peut également faire tout ce qu’elle sait faire à la maison: programmer des rappels, contrôler vos appareils connectés, faire votre liste de courses ou gérer votre calendrier. Et le tout en toute sécurité puisque vous n’aurez plus à quitter les yeux de la routes ni même toucher à votre smartphone, tout se faisant à la voix.

Bien évidemment Alexa profite également de ce qui a fait sa force par rapport à la concurrence: les Skills. Ces petites applications développées par des constructeur tiers pour ajouter encore plus de fonctionnalités à votre Echo. Nul doute que les spécialistes auto vont très rapidement développer et proposer des skills adaptés à votre véhicule.

Echo Auto est disponible au tarif de 59,99€ avec un support et tout le câblage nécessaire, sur Amazon.fr et chez Boulanger.