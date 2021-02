Xiaomi Mi 11, le futur est déjà là

Xiaomi annonce le lancement en France du Mi 11, le nouveau flagship de la marque qui est un photophone aux performances exceptionnelles.

Le Mi 11 est le premier smartphone à intégrer un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (le processeur mobile le plus avancé au monde), une triple-caméra arrière de 108 MP, une qualité audio de pointe signée Harman Kardon avec 2 haut-parleurs ainsi que la recharge sans fil de 50W.

Doté d’un écran AMOLED DotDisplay 120Hz de 6,81″, le Mi 11 offre une ultra-haute résolution WQHD+ et une technologie de couleur 10 bits. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus, le dernier de la marque et le plus solide jamais conçu.

Ce Mi 11 propose un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

La batterie de 4 600 mAh se recharge en filaire 55W ou sans fil turbo 50W, ou peut aussi recharger d’autres objets avec 10 W de charge inversée.

Le Mi 11 sera disponible en deux versions : 8 Go+128 Go et 8 Go+256 Go avec une capacité de stockage avancée via LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1. En précommande le 23 février en 8+128 au prix de 749€ chez Mi.com et dans les Mi Store.

La version 8+256 sera disponible au prix de 799€ chez Orange, SFR, Bouygues, Free, FNAC, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store

Caractéristiques techniques

Écran & Audio – Écran AMOLED 120Hz adaptif WQHD+ de 6.81″

Écran 4 bords incurvés avec système de prévention des contacts non voulus

Résolution WQHD+ : 3200 x 1440

Technologie de conversion Super Résolution

Ratio de l’écran : 20:9, 515 ppp

Rapport de contraste : 5 000 000:1

Luminosité : 900 nits (typ), 1500 nits max

Écran TrueColor, 100% DCI-P3, JNCD≈0.38, ΔE≈0.41, couleurs 10-bit, HDR10+

AdaptiveSync : 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz

Fréquence d’échantillonnage tactile : 480Hz

– Corning® Gorilla® Glass Victus™ à l’avant

– Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

– Double haut-parleur stéréo, certification Hi-Res

– Son par Harman Kardon Dimensions 164,3mm x 74,6mm x 8,06mm Poids 196g Batterie & Chargeur – Batterie haute capacité de 4600mAh (typ)

– Charge turbo 55W, charge sans fil turbo 50W

– Charge inversée sans fil 10W

– Chargeur 55W et câble USB-C inclus dans la boîte Appareil photo – Triple-caméra arrière 108MP+13MP+5MP avec IA

– Objectif principal grand angle de 108MP :

– Capteur de 1/1.33″

– Super Pixel 4 en 1 de 1.6μm, pixel 0.8μm

– Ouverture f/1.85, OIS

– Objectif ultra grand angle de 13MP, champ de vision de 123°, ouverture à f/2.4

– Objectif télémacro de 5MP, AF (3cm-10cm), ouverture à f/2.4

Caméra frontale sous l’écran de 20MP

– Super Pixel 4 en 1 de 1.6μm, pixel 0.8μm, ouverture à f/2.2

Modes nuit photo & vidéo, IA Cinéma en un clic Performance Qualcomm® Snapdragon™ 888

– CPU : Qualcomm® Kryo™ 680, gravure en 5 nm jusqu’à 2.84GHz, avec la technologie Arm Cortex-X1

– GPU : Qualcomm® Adreno™ 660

– IA : Qualcomm® AI Engine 6ème génération

– Modem X60 pour une connexion 5G ultra-rapide

8Go+256Go

– RAM LPDDR5 + Stockage UFS 3.1 Connectivité Double emplacement SIM, Dual 5G

Bandes 2/3/4/5G

5G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79

4G LTE FDD : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66

4G LTE TDD : 38/40/41/42

3G : WCDMA : 1/2/4/5/8

2G : GSM : 850 900 1800 1900 MHz

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC DAS · Tête : 0,555 W/kg

· Corps : 0,982 W/kg (5 mm de distance)

· Membres : 1,986 W/kg (0 mm de distance)