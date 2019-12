Denon dévoile sa collection multiroom haut de gamme

Depuis l’avènement des enceintes multiroom (ou multi-pièces) emmené de main de maître par Sonos et suivi quelques années plus tard par des grands noms comme Bose ou Yamaha, il y en a un qu’on attendait tout de même vivement au tournant. Et ce n’est pas rien, puisqu’on parle ici de Denon, le spécialiste de l’audio haut de gamme depuis 1910! Voilà qui est fait, Denon nous présente sa toute nouvelle collection d’enceintes multiroom haut de gamme, appelée naturellement Home.

Home est donc composée de trois enceintes sans fils dotés, bien évidemment, de la technologie maison HEOS. Ces trois enceintes partagent, tout d’abord, tout le savoir faire audio historique de Denon, elles permettent évidemment de se connecter à Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer… tout ces services via Wifi, AirPlay 2 et Bluetooth. Chaque enceinte possède une prise USB et une entrée auxiliaire de 3,5 mm permettant de raccorder votre entrée analogique ou numérique sur le système Denon Home.

La Home 150 est le modèle d’entrée de gamme. De petite taille et faible encombrement, elle propose une combinaison bidirectionnelle d’un woofer de 3,5 pouces (8,89 cm) et d’un tweeter de 1 pouce (2,54 cm). Ses dimensions : 120 x 187 x 120mm (LxHxP)

Sa grande sœur, la Home 250 offre plus de puissance et d’ampleur grâce à une paire de haut-parleurs d’aigus inclinés pour une plus grande dispersion du son, et deux woofers de 4 pouces (10,16 cm) pilotés par quatre amplificateurs de puissance en configuration stéréo, soutenus par un radiateur passif de graves de 5.25 pouces (13,33 cm). Ses dimensions : 295 x 216 x 120mm (LxHxP)

Enfin l’aîné de la famille, la Home 350 est aussi la plus imposante de la gamme. Six canaux d’amplification alimentent deux woofers de 6,5 pouces (16,51 cm), deux haut-parleurs de médium de 2 pouces (5,08 cm) et deux tweeters pour la meilleure restitution du son Denon depuis une unique enceinte. Ses dimensions : 380 x 225 x 180mm (LxHxP)

Toutes les trois sont pilotables via des boutons de sélection rapide permettant d’accéder en une seule pression à des stations de webradios préférées. Ces boutons s’illuminent dès que vous passez la main au dessus. De même, elles sont recouvertes d’un tissu enveloppant résistant à l’eau et aux taches, si vous voulez en installer une dans la cuisine ou la salle de bain.

Si vous êtes l’heureux possesseurs de systèmes HEOS, comme un ampli-tuners AV (Denon ou Marantz), ou une barre de son, vous pouvez compléter votre configuration par des enceintes Home. Par exemple, pourquoi ne pas jumeler deux enceintes Denon Home en stéréo et les connecter sans fil à un subwoofer Denon DSW-1H pour créer un système 2.1 avec des vrais basses. Ou bien créer un système home cinéma 5.1 en connectant une paire d’enceintes Home Cinéma comme canaux surround arrière sur la barre de son Denon DHT-S716H et le subwoofer DSW-1H.

Si les modèles de la collections Home n’intègrent pour le moment aucun assistant vocal, vous pouvez tout de même les piloter par la voix, via votre smartphone et l’assistant adéquate (Siri, Google Assistant ou Alexa). Sachez tout de même qu’ils sont tous équipés de microphone intégré, et qu’une mise à jour du firmware en 2020 intégrera Alexa directement dans les enceintes.

Les nouveaux Home 150, Home 250 et Home 350 seront disponibles fin janvier 2020 chez les revendeurs agréés Denon aux prix maximum conseillés respectifs de 249€, 499€ et 699€. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.denon.fr

Partager : Tweet