Oticon RemoteCare, la nouvelle solution d’e-santé pour les utilisateurs d’aides auditives

Dans un contexte où les mesures de confinement et de fermeture des centres d’audioprothèses ne permettent pas de réaliser des soins auditifs autre que de la prise en charge des urgences, le fabricant danois d’aides auditives, Oticon, lance une nouvelle solution d’e-santé “Oticon RemoteCare” qui facilite la vie de tous ceux qui veulent pouvoir effectuer des réglages de leurs appareils sans avoir à se déplacer !

Il s’agit d’un dispositif de prise en charge du suivi des réglages à distance pour ses utilisateurs d’aides auditives, aussi simple à mettre en oeuvre qu’un simple appel vidéo depuis un smartphone. Il permet d’échanger avec son professionnel de l’audition, pour un suivi auditif désormais plus flexible et plus pratique. Une innovation qui facilite la vie de tous ceux qui veulent pouvoir effectuer des réglages de leurs appareils sans avoir à se déplacer !

Oticon RemoteCare est une nouvelle solution d’e-santé afin de permettre aux utilisateurs des consultations de suivi à distance, ainsi qu’une assistance personnalisée. Grâce à Oticon RemoteCare (disonible sous iOS et Android), l’utilisateur peut désormais ponctuellement bénéficier d’un suivi depuis son domicile ou son bureau, ou toute autre situation qui le gêne dans son confort auditif, et qui serait difficilement reproductible en centre auditif, pour permettre un réglage affiné par son audioprothésiste, via un dispositif de réglage à distance.

Plus de 500 millions de personnes sont concernées par la perte auditive. Si la majorité d’entre elles ont plus de 50 ans, il est à noter que 8% ont moins de 18 ans…

