Les Echos d’Amazon font peau neuve

Amazon vient d’annoncer sa collection 2020/2020 de ses appareils connectés Echo intégrant son assistant vocal préféré, Alexa. une gamme tout en rondeur et qui augure de jolis produits et de belles innovations.

Ca y est, elle est là, la collection Echo d’Amazon est arrivé et il fait avouer que le géant du commerce en ligne a voulu partir sur un tout autre design, et ce n’est pas pour nous déplaire. Pour sa collection 2020/2021, ce sont quatre appareils phare qui se voit subir un re lifting complet: l’Echo, l’Echo Dot, l’Echo Dot avec horloge et le très surprenant Echo Show 10.

Pour son produit phare l’Echo, Amazon a pris le meilleur d’Echo et d’Echo Plus mais en le fixant au même prix abordable attribué à Echo. Amazon est parti sur un tout nouveau design sphérique et une nouvelle finition afin qu’il s’adapter encore plus à n’importe quel espace. L’anneau lumineux LED à l’origine sur la partie supérieure de l’appareil, se retrouve à la base de la sphère qui se reflète sur les surfaces pour une visibilité accrue. Son nouveau design lui permet également d’améliorer la partie sonore, grâce à son woofer de 3 pouces, son duo de tweeter frontaux et le traitement Dolby qui offre, d’après Amazon, un son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profondes. L’Echo hérite également de quelques fonctionnalités de la version Studio, comme la détection automatique de l’acoustique de la pièce et l’ajustement de la lecture audio. Il suffit de demander à écouter la musique sur son Echo et le son s’adapte automatiquement à n’importe quelle pièce. Gros plus pour les fan de domotique, l’Echo reçoit un hub domestique intelligent intégré, avec prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy (BLE).

La petite galette Echo Dot, l’enceinte connectée la plus vendue de la famille profité également du même design sphérique et de la même finition en tissu que l’’Echo. Petit et discret, l’Echo Dot est un bon moyen d’ajouter Alexa à n’importe quel espace, sans qu’il se fasse remarquer. Malgré cela, l’Echo Dot possède un haut-parleur de 1,6 pouces afin de produire des voix nettes et des basses équilibrées pour profiter d’un son riche. La version Echo Dot avec horloge dispose des mêmes fonctionnalités que l’Echo Dot, avec un affichage à LED simple permettant de voir l’heure, la température, des minuteurs et alarmes. La partie supérieure étant tactile, il suffit de toucher le dessus de l’appareil pour reporter l’alarme.

Le haut de gamme se voir aussi subir un lifting, et pour le coup un sacré lifting! Jugez plutôt: prenez un Echo Show 10 et accrochez le à un Echo Studio, et vous avez le nouvel Echo Show 10. Celui-ci dispose d’un écran brillant HD adaptatif de 10 pouces. Mais son grand plus c’est de s’orienter automatiquement pour rester cadré et en face de l’utilisateur, où qu’il se trouve dans la pièce. Pour cela, Amazon a intégré un moteur totalement silencieux, et fait tourner, non seulement l’écran, mais également ses doubles tweeters à déclenchement frontal et son puissant woofer, offrant un son directionnel. L’appareil s’appuie sur un mix de localisation sonore et de vision artificielle, analysé en local sur l’appareil, pour déterminer l’emplacement de l’utilisateur et orienter l’appareil dans sa direction.

Lorsque vous regarderez les infos, votre émission matinale préférée ou vos séries, la nouvelle caméra grand angle de 13 mégapixels effectuera un panoramique et un zoom pour vous garder au centre du cadre, et l’Echo Show 10 se mettra également en mouvement afin que vous soyez toujours en face de l’écran. En parlant de série, vous pourrez bien évidemment les regarder sur Amazon Prime Video, mais également bientôt sur Netflix! En effet, Amazon et Netflix se sont enfin mis d’accord pour une diffusion de contenus sur les appareils Echo. Une nouvelle fonctionnalité Alexa Appels de groupe vous permet de créer des groupes permettant de contacter jusqu’à 8 de vos amis ou membres de votre famille et dire simplement « Alexa, appelle ma famille ».

La partie domotique est également améliorée, et l’Echo Show 10 utilise des algorithmes de vision avancés afin d’accéder plus facilement et en toute sécurité à un flux en direct de la caméra de l’Echo Show 10 depuis un autre appareil Echo Show, ou via l’application Alexa, avec la possibilité de zoomer l’écran et la caméra pour visualiser toute la pièce, ou configurer une routine qui allume automatiquement les lumières lorsque quelqu’un entre dans la pièce. Comme sur l’Echo, l’Echo Show 10 intègre un hub domestique connecté incluant la prise en charge de Zigbee et BLE.

Tout comme l’ensemble des appareils Echo, Echo Show 10 est conçu avec la protection des informations personnelles à l’esprit. Il s’appuie sur un mix de localisation sonore et de vision artificielle, analysé en local sur l’appareil, pour déterminer l’emplacement de l’utilisateur et orienter l’appareil dans sa direction. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment en fermant l’obturateur, en changeant le paramètre adéquat sur l’appareil ou dans l’application Alexa, ou en disant simplement « Alexa, désactive le mouvement ».

Pour une planète plus sûre et plus écoresponsable, les nouveaux appareils Echo sont fabriqués à base de 100% de tissu recyclé, 100% d’aluminium recyclé et de plastique en partie recyclé. L’emballage de l’appareil Echo est également en fibre de bois et provient de forêts gérées de façon écoresponsable ou matières recyclées. Coté consommation, ils disposent également d’un mode faible consommation qui permettra d’économiser de l’énergie en période d’inactivité et de réaliser des économies tout au long de leur cycle de vie.

L’Echo (99,99 €) et Echo Dot (59,99 €) seront disponibles dans 3 couleurs : anthracite, blanc et bleu-gris. Echo Dot avec horloge (69,99€) sera disponible en blanc et bleu-gris. Les appareils peuvent être précommandés dès aujourd’hui, et seront expédiés plus tard cette année. L’Echo Show 10 (249,99 €) sera disponible en anthracite et en blanc d’ici la fin de l’année