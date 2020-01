[CES 2020] Nextbase 622GW

Nextbase, le leader européen des dashcams, continue à innover en dévoilant, en exclusivité au CES 2020, son dernier modèle haut de gamme 622GW. Ce nouveau venu dans la gamme Série 2, lancée au printemps dernier, apporte des technologies de pointe en matière de sécurité (Urgence SOS, Compatibilité Alexa) qui viennent renforcer des performances uniques comme l’enregistrement en 4K, la vision de nuit, le mode tempête, la stabilisation d’image, le wifi 5 GHz ultra-rapide ou la technologie what3words.

Si les modèles 322GW, 422GW et 522GW sont équipés du système Urgence SOS automatique, la Nextbase 622GW intègre la technologie what3words, une première dans le monde des caméras embarquées. Cette techno permet aux conducteurs de connaitre leur emplacement précis à 3 mètres près même dans un lieu inconnu ou sans connexion de données. En effet, toutes les coordonnées what3words sont sauvegardées dans la mémoire de la caméra et s’affichent sur l’écran en cas de besoin, même hors ligne, améliorant ainsi les recherches des secours en cas d’accident.

La 622GW est également équipée de Wifi 5 GHz (2,4 GHz + 5 GHz) permettant des transferts jusqu’à 4 fois plus rapide des vidéos 4K vers le smartphone du conducteur en cas de besoin pour partager avec votre assureur et démontrer les responsabilités en cas d’incident.

La meilleure qualité d’image possible

Premier constructeur à introduire la 4K sur le marché avec le modèle 612GW de la Série 1, Nextbase a étendu cette technologie à la Série 2. La 622GW enregistre en 30 fps et peut rejouer en super ralenti 120 fps afin de saisir le moindre détail de la scène comme les plaques d’immatriculation ou les panneaux de signalisation.

La 622GW peut aussi être associée au module caméra arrière Nextbase qui enregistre en haute définition 1080p 30 fps tout en filmant l’avant en 4K. Cette performance est réalisée grâce au chipset quadri-cœur Ambarella H22, spécialement mise au point pour Nextbase.

La caméra propose également une vision de nuit renforcée pour enregistrer les moindres détails même dans la nuit la plus noire. Ses pixels plus grands peuvent recevoir davantage de lumière et la caméra améliore l’image au fur et à mesure de l’enregistrement. Ce qui assure ainsi une meilleure sécurité lors des trajets nocturnes.

La stabilisation d’image numérique permet de gommer les vibrations du véhicule et du revêtement routier, garantissant une image aussi détaillée que possible. Enfin, le mode tempête utilise des algorithmes intégrés afin de proposer une image nette même dans les conditions météo les plus extrêmes.

Comme tous les modèles de la Série 2, la 622GW intègre aussi le mode parking intelligent pour protéger le véhicule en stationnement. Grâce au système de détection G-Force, développé au Royaume-Uni, la caméra enregistre automatiquement en cas de choc du véhicule afin de saisir tous les détails nécessaires.

La caméra Nextbase 622GW sera disponible en France au printemps 2020 dans les centres auto, magasins spécialisés et e-commerce.

Vous avez dit what3words ? 3 mots qui peuvent vous sauver la vie…

Cette technologie de géocodage permettant la communication d’un emplacement au moyen de trois mots du dictionnaire. Cela facilite la mémorisation et la nature non ambiguë des mots utilisés ce qui en fait un système de géolocalisation facile à utiliser et efficace pour la plupart des usages quotidiens et non techniques.

La Terre est ainsi divisée en 57 000 milliards de petits carrés de 3 x 3 mètres, chacun étant identifié de façon unique par trois mots pré-attribués. En effet, seuls 40 000 mots suffisent, en combinaisons différentes de 3 mots chacune. Le système, créé en 2013, se répand depuis. Ces trois mots forment une sorte de code postal universel à l’échelle du monde.

Vous pouvez obtenir vos what3words ici.

L’application est disponible pour iOS et Android.

