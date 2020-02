Justwatch, le guide ultime du streaming

Justwatch regroupe tous vos services de streaming dans une seule application web, ou sur votre tablette et smartphone. Plus besoin de faire des allers-retours entre vos services pour savoir si un film ou une émission de télévision est disponible. Justwatch permet aussi de grouper toutes les émissions de télévision et films que vous souhaitez regarder dans une liste disponible sur tous vos appareils.

Que ce soit des films, émissions de télévision disponibles sur Netflix, Amazon Prime, Canal + Séries, OCS Go… le moteur de recherche Justwatch vous permet de les trouver facilement sur les différentes plateformes légales. Disponible sous la forme d’un service en ligne, mais aussi décliné sous la forme d’applications FireTV Android et iOS (iPhone, iPad et Apple TV), Justwatch vous permet de rechercher un film ou une série simplement en saisissant son nom dans un champ de recherche. Facile non ?

Justwatch analyse ensuite les différents catalogues proposés par les plateformes de streaming légales et vous indique sur quels services votre film ou votre série est disponible avec la possibilité de les trier par prix ou par qualité d’image.

Le moteur de recherche Justwatch qui suggère des films en vous proposant d’accéder à la liste des nouveautés ou aux plus populaires, vous autorise aussi à créer votre liste de lecture des vidéos à regarder.

Justwatch dispose de plusieurs options pour vous aider à trouver votre vidéo plus facilement. Il est ainsi possible de rechercher par année de sortie, de sélectionner un genre, de choisir une fourchette de prix, et sélectionner les films les mieux ou moins bien notés en fonction de leur notations reçues sur des plateformes comme IMDB ou Rotten Tomatoes.

Et çà coûte combien ? Et bien rien, Justwatch est tout simplement gratuit !