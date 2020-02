Arlo: au tour des Pro 3 d’être compatible Apple Homekit

Arlo met à jour doucement mais sûrement son parc de caméra de surveillance pour qu’elles soient compatibles Homekit, le service de la maison connectée d’Apple. Cette fois ci c’est au tour des modèle Arlo Pro3 de passer à la moulinette afin de recevoir la compatibilité.

Si le service la maison connecté d’Apple a eu du mal à décoller, dû en partie à cause d’une modification hardware devant obligatoirement être intégrée au produit afin d’être compatible, il faut reconnaître que les grands fabricants d’objets connectés (réservé à la maison ou pas) se sont mis à la page ou le font doucement mais sûrement. Surtout que la concurrence Amazon Alexa et Google Home est rude et les deux géants ont déjà pris une bonne avance.

Arlo l’a compris et il n’est plus question aujourd’hui de sortir un produit sans qu’il ne soit compatible avec les trois grands acteurs de la maison connectée. Et pour les produits déjà sorties, proposer une mise à jour aux utilisateurs afin qu’ils ne se sentent pas lésés. C’est le cas pour les Arlo Pro 3, le dernier né des produits de vidéo surveillance proposer par Arlo.

Limitée au Pro 3 SmartHub VMB4540, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’accéder aux fonctions de base de votre système Arlo via l’application de gestion de la maison connectée d’Apple, Homekit. Un confort indéniable puisque vous n’aurez plus à valser entre l’application Homekit et l’application Arlo pour piloter votre maison. Bien évidemment Arlo ne s’arrêtera pas là puisque d’autres SmartHubs devraient être rendus compatibles avec Homekit dans le futur.

Pour info le kit Arlo Pro 3 est disponible avec le SmartHub et de 1 à 4 caméras pour un tarif de allant de 499€ à 999€.