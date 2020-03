Awake donne une deuxième vie à vos montres

Avec cette initiative, on franchit une nouvelle étape et démontre que, par des gestes simples, chacun d’entre nous peut changer ses modes de consommation et de traitement des déchets. Pour encourager le plus grand nombre à recycler ses montres, chaque participant au programme 360 recevra un bon d’achat de 50€ pour s’offrir une montre Awake , éco-responsable cela va sans dire !

A partir d’aujourd’hui, Awake organise une vaste collecte de montres en fin de vie, cassées, usées ou tout simplement délaissées au fond d’un tiroir. Une fois collectées, elles seront envoyées à ECO TEMPO , spécialiste du recyclage de montres et de bijoux. Elles seront alors démontées et leurs différents composants triés puis traités selon leurs propriétés (métal, verre, piles, cuirs, plastiques).

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!