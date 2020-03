BLEU JOUR lance le KUBB Passive Edition, fanless

Ordinateur original et design ayant la forme d’un cube de 12 cm, BLEU JOUR met à jour son produit phare Kubb en lui donnant un coup de fraicheur, sans ventilateur ! Le fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires, annonce un « Refresh » du Kubb Fanless avec deux nouvelles finitions : Chrome et Série limitée Bleu. Au menu, une amélioration de la dissipation et une amélioration de l’extraction de la chaleur, le tout avec un design toujours plus beau !

Le Kubb (12cm de côté…) est plus qu’un tout petit mais formidable ordinateur de bureau dans un cube parfait, c’est également 2,7kg de concentré de technologies et de puissance. Les derniers modèles Kubb Passive Edition de la marque BLEU JOUR embarquent un processeur Intel Core i3, i5 & i7 de 8ème génération, une carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655, ce qui lui permet de connecter jusqu’à trois écrans 4K.

La mémoire n’est pas en reste avec 8Go de RAM DDR4 extensible jusqu’à 32Go, ni le stockage sur SSD M.2 PCIe NVMe de 256Go jusqu’à 2To…

Le tout dans une transformée en un radiateur minimaliste afin d’obtenir une optimisation thermique et faire du Kubb édition Passive un ordinateur au silence absolu.

Kubb Passive Edition existe en Graphite, Chrome ou Bleu, à partir de 790€, avec une garantie de 3 ans.

Caractéristiques techniques

Processeur Intel® Core™ de 8ième génération Mémoire 8Gb sDDR4 2400MHz extensible jusqu’à 32Gb Carte vidéo Intel® Iris® Plus Graphics 655 jusqu’à 3 écrans 4K Stockage SSD M.2 PCIe NVMe Connectivité Réseau 10/100/1000 Mbit/s

Intel® Wireless-AC 9560

Bluetooth 5.0 Ports E/S Façade

2 x USB 3.1 (dont un pour charge)

1 x Audio jack, 2 x Microphones Arrière

2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3 – 40 Gbps)

1 x HDMI 2.0a, 1 x Port RJ45

1 x DC-in Bloc d’alimentation AC-DC 100-240 19V

Type Murale Matériaux Aluminium Système d’exploitation Livré préinstallé avec Windows 10 Pro 64 Bit Dimensions 12 x 12 x 12 cm (14 cm avec antennes) Poids 2,7 Kg Garantie 3 ans