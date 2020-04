“Aujourdhui”, la nouvelle fonctionnalité de Pinterest

Après un déploiement aux États-Unis et en Royaume-Uni, les français vont dorénavant pouvoir profiter d’une nouvelle fonctionnalité sur l’application Pinterest, l’onglet “Aujourd’hui” qui se veut une nouvelle source d’inspiration quotidienne.

Cette période de confinement est une aubaine mais également une période de renouvellement et de recherches de nouvelles idées pour les éditeurs d’applications de nos chers smartphones, largement sur-utilisés en ce moment. C’est par exemple le cas pour Pinterest qui a enregistré, en France, une hausse spectaculaire de 71% de recherches et 57% de création de tableaux, par rapport à l’année précédente. Pour preuve, ces dernières semaines, les « Idées d’activités à faire à la maison » ont vu leur recherche 41 fois plus nombreuses, le « Potager pour débutants » a été recherché 4 fois plus souvent, et les « Recettes à faire avec les enfants » 8 fois plus nombreuses.

Depuis toujours synonyme de contenus positifs et inspirants Pinterest a donc mis en oeuvre un nouvel onglet, intitulé “Aujourd’hui”, qui vient en complément de votre page d’accueil “Pour vous”‘, et qui compte présenter chaque jour une sélection de thèmes choisis et des épingles les plus populaires du moment, pour toujours plus d’inspiration.

Le choix des informations susceptibles se trouver dans cette onglet doivent être aussi pertinentes et utiles que l’impose ce moment de confinement, Pinterest met donc en avant les épingles les plus inspirantes de recettes de cuisine en famille, de conseils de bien-être ou encore de sélections de films pour toute la famille. Dans un premier temps, les thèmes seront sélectionnés par l’équipe Pinterest pour, dans un futur proches, laisser l’initiative à des rédacteurs en chefs spéciaux qui partagerons leur sélection.

Autre point important, surtout en ces moments de surdosage d’informations, la lutte contre la désinformation. L’onglet “Aujourd’hui” va promouvoir les bonnes pratiques à observer ainsi que limiter les résultats de recherches liés au coronavirus aux messages d’experts comme ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le déploiement est disponible sur l’ensemble du territoire depuis le lundi 13 avril, ainsi que dans 12 nouveaux pays : Allemagne, Argentine, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Inde, Indonésie, Japon, Mexique et Suisse.