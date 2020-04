Zhiyun annonce son nouveau stabilisateur, le Crane 3S

Si Monsieur tout-le-monde ne connait pas forcément la marque Zhiyun, les professionnels connaissent bien la ses produits qualitatifs et compétitifs. Premier fabricant mondial de système de stabilisations pour appareils photo et smartphone, Zhiyun nous présente aujourd’hui son nouveau stabilisateur, appelé le Crane 3S.

Héritier du Crane 3 Lab, le Crane 3S a été conçu pour une polyvalence absolue. Si certains modèles sont plus destinés à l’extérieur et d’autres au tournage en intérieur, le Crane 3S a pour objectif de vous satisfaire quelque soit vos conditions de tournage. S’il hérite de la conception initiale du Crane 3 Lab, le Crans 3S profite d’une toute nouvelle conception modulaire, tout en offrant une stabilisation accrue et un contrôle plus intuitif

Mesurant 295 x 201 cx 305mm pour un poids de 3,2Kg, le Crane 3s conserve la façon de tenir le gimbal en mode “underslung” avec une deuxième poignée, initié par le Cran 3 Lab. Mais il va introduire une seconde poignée amovible avec deux options : la poignée EasySling et la poignée SmartSling. Faciles à monter et démonter, la poignée EasySling va vous permettre d’étendre la prise pour plus de confort en position verticale et en position allongée, tandis que la poignée SmartSling est dotée d’un panneau de contrôle à écran OLED qui vous permettra d’accéder directement aux réglages de la caméra et du stabilisateur. Et si vous êtes gourmand vous pouvez même les combiner. Zhiyun pousse la modularité de son Crane 3S au maximum pour les professionnels, puisqu’il est compatible avec les chariots motorisés, les flèches, les caméras à câble, Easyrig, etc…

Pour faire tourner tout ça et stabiliser au mieux, le Crane 3S est équipé de nouveaux moteurs « SUPER » permettant de supporter une charge utile de 6,5 kg. Ainsi, si vous êtes l’heureux possesseurs d’un Canon EOS 1DX ou d’une caméra Red Digital Cinema, aucune crainte, le Crane 3S saura supporter la charge. D’autres modèles comme les caméras de poche Blackmagic, les séries Canon Cinema EOS, ou les Sony FS et FX sont également garanties d’être supportées par le Crane 3S. Pour les plus gros appareils, le support d’objectif a été agrandi et ajouté au système de zoom et de mise au point déjà présent.

La partie motrices et stabilisatrice du Crane 3S est assisté par un nouvel algorithme afin d’obtenir vitesse et fluidité maximum même dans des conditions difficiles tels que des vents violents. Coté mécanique, un axe de roulis incliné à 55° vous permettra une liberté maximum de mouvement sans vous retrouver avec un axe de prise de vue bloqué.

Coté vidéo, le module de transmission d’images Zhiyun TransMount vous permet de diffuser en continue le contenu filmé vers un maximum de trois moniteurs de contrôle (smartphones compris). Le système ViaTouch 2.0 de l’application ZY Play vous permet de régler les paramètres de la caméra et du stabilisateur mais également de contrôler les mouvements du stabilisateur et de les visualiser, tout ça à distance.

Pour vous donner encore plus de liberté dans votre créativité, le Crane 3S est équipé d’une batterie vous apportant 12 heures d’autonomie. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez l’équiper d’un TransMount PowerPlus Battery Pack, un bloc d’alimentation compact à charge rapide qui pousse l’autonomie à 18 heures pour le stabilisateur.

Pour terminer avec les tarifs, trois options s’offrent à vous: le Crane 3S avec poignée SmartSling à 849€, le Crane 3S-E avec poignée EasySling à 769€ ou la totale avec le Crane 3S Pro (avec poignée SmartSling, bloc-piles PowerPlus, contrôleurs Zoom&Focus, émetteur de transmission d’images et pince pour Smartphone) à 1 299€. Disponible sur le magasin officiel de Zhyiun.