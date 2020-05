Bang & Olufsen perfectionne son enceinte Beosound A1

Fort de son succès dans le haut de gamme audio, Bang&Olufsen, ou B&O, a su gérer le virage de l’audio nomade, en proposant des produits à l’esthétique si particulière et irréprochable et aux qualités audio tout aussi magistrales. L’enceinte A1 en a été le fer de lance et se voit subir une cure de jouvence et surtout des spécifications supplémentaires.

Bang & Olufsen vient donc de présenter la Beosound A1 dans sa nouvelle version. Tout en conservant ses lignes et sa forme bien particulière imaginée en collaboration avec la designer Cecilie Manz, elle est plus épurée et plus fine, avec une coque moins bombée et des arrêtes plus effilées. L’ergonomie a également été légèrement revue avec des boutons plus gros à la désignation plus claire et un meilleur positionnement.

Coté technique, la B&O Beosound A1 reçoit une certification IP67 qui la protège des infiltrations d’eau (1 m de profondeur pendant 30 min) et de poussières. Assistance vocale à la mode oblige, la nouvelle A1 reçoit l’assistant vocale d’Amazon, Alexa, qui vous permettra de la piloter à la voix. Pour cela l’enceinte est équipée d’un réseau de 3 micros pour la meilleure captation vocale possible.

Niveau autonomie, la Beosound A1 dispose d’une batterie qui lui confère 18 heures d’écoute à 70dB et jusqu’à 48 heures à volume modéré de 55dB. Un système de LED vous indique le niveau de la batterie.

La Beosound A1 est disponible en black Anthracite et Grey Mist au tarif de 250€.