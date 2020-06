ASUS ROG Zephyrus Duo GX550, à vos précommandes!!

Amis gamers, voici le PC portable ultime pour vos LAN party et autres parties de jeux endiablées. Asus annonce l’arrivée en pré-commande du ROG Zephyrus DUO, le premier PC portable gamer équipé de deux écrans avec la possibilité de choisir entre 3 modèles sur les plateformes en ligne FNAC-DARTY.

Le ROG Zephyrus est un PC portable hors norme qui abrite sous sa carcasse somme toute assez classique sans débordement de LEDs et autre ornements ostentatoires, un processeur Intel Core i9 jusqu’à la 10ème génération, une mémoire pouvant aller jusqu’à 32 Go (jusqu’à 3200 Mhz), deux disques SSD en configuration RAID 0 et un support Thunderbolt 3. Coté graphiques, c’est une carte graphique GeForce allant jusqu’à la version RTX 2080 SUPER pour des fréquences de rafraîchissement élevées capables d’accélérer l’exécution de tâches telles que la modélisation 3D et le Deep Learning. Pour faire tourner tout ça sans chauffe, le Zephyrus est équipé d’un système de refroidissement appelé Active Aerodynamic System (AAS) Plus possédant une ouvertures d’aération de 25,8 mm capables d’améliorer de 30 % la circulation de l’air (par rapport à des refroidissement AAS classiques), assisté par une pâte thermique exclusive fabriquée à partir de métal liquide sur les radiateurs.

Mais le clou du spectacle est à voir du coté de l’écran. ou plutôt des écrans. Tout d’abord un écran principal de 15,6 pouces proposant une configuration personnalisée en fonction de vos besoins et qui vous permettra de choisir entre une dalle gaming FHD IPS de 300 Hz / 3 ms pour les passionnés d’e-sport, ou une dalle avec résolution 4K Ultra HD IPS de 60 Hz plus si vous cherchez une résolution élevée. A cet écran s’ajoute un deuxième écran de 14,1 pouces (3840 x 1100) tactile, UHD IPS équipé de la technologie ROG ScreenPad Plus et situé au dessus du clavier, qui en fait le plus grand jamais intégré dans un ordinateur portable gaming.

Sa forte densité de pixels lui permet d’afficher des images nettes, détaillées et fluides avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Gros kiffe, le deuxième écran ROG ScreenPad Plus se soulève à un angle de 13 degrés pour un meilleur confort visuel dès que vous ouvrez le capot.

Disponible en précommande uniquement sur les plateformes en ligne FNAC-DARTY, le ROG Zephyrus sera disponible en trois configurations à partir du 30 juin.