Mamaz Social Food recréée du lien social après le déconfinement

Après la livraison gratuite ces dernières semaines de plus de 2 300 repas “faits maison” au personnel soignant et aux plus démunis, Mamaz Social Food, première plateforme mondiale de repas chez l’habitant, continue de se mobiliser et propose à tous, de bénéficier d’une alternative au restaurant en se rendant chez un hôte de la communauté Mamaz Social Food, particulier ou professionnel. C’est un concept idéal pour recréer du lien autour d’un repas convivial mais également une possibilité, pour les professionnels de la restauration, de proposer des cours ou de faire découvrir leur cuisine à leur domicile.

Mamaz Social Food est un concept unique qui permet à des hôtes, particuliers ou professionnels de la restauration, d’accueillir chez eux des convives pour au choix, leur donner un cours de cuisine ou partager un bon repas pour se rencontrer.

Plus qu’un simple repas, Mamaz Social Food est une expérience conviviale et humaine une rencontre inédite, autour d’une expérience unique proposé par un hôte. Ce concept offre aujourd’hui une vraie alternative à la cuisine à emporter, pour partager et découvrir des chefs ou des passionnés de cuisine dans un contexte privé.

Mamaz Social Food, rassemble aujourd’hui plus de 1600 hôtes, particuliers ou professionnels à travers le monde sur sa plateforme, dont 850 en France.

Les hôtes, particuliers ou professionnels, s’inscrivent sur mamazsocialfood.com et mettent en ligne une expérience culinaire après avoir accepté la charte qualité Mamaz Social Food.

L’équipe Mamaz Social Food vérifie et valide les annonces. Une fois l’expérience validée et mise en ligne, l’hôte peut alors recevoir des demandes de réservation qu’il accepte ou refuse. Si la demande est acceptée, la réservation est confirmée. L’hôte a 72 h pour valider la demande de réservation au delà, celle-ci est annulée automatiquement et le prix du dîner n’est pas prélevé sur le compte du client.

Les clients sélectionnent le dîner de leur choix, font une demande de réservation pour la date souhaitée et participent au repas. Une fois celui-ci passée, il lui sera demandé de laisser un commentaire sur l’expérience. Le prix du repas sera prélevé uniquement lorsque l’hôte aura validé la réservation.

Mamaz Social Food en chiffres, c’est

• Plus de 1 600 hôtes qui sont prêts à vous recevoir dans plus de 70 pays !

• Dont + 60 hôtes en région parisienne, + d’une centaine dans le sud de la France, …

• Plus de 12 000 repas déjà servis

• Plus de 2 200 plats & menus proposés

• Des plats “faits maisons” aussi variés que possible

Plus d’infos sur mamazsocialfood.com