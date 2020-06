Storyguide, le voyage à l’infini

En voyage ou depuis votre canapé, des milliers de visites guidées à côté de chez vous et de l’autre côté du monde avec Storyguide.travel, LE nouvel assistant indispensable de vos prochains voyages, virtuels ou en IRL !

La start-up Cirkwi, spécialiste des logiciels de données et d’itinérances touristiques, est l’auteur de Storyguide.travel, un guide virtuel universel qui permet de découvrir le monde à l’infini, en défilant des Storyguides confortablement de chez soi, depuis un ordinateur ou un smartphone.

En quelques clics, Storyguide vous transporte dans les endroits les plus insolites, les destinations les plus exotiques, permet de trouver les meilleurs itinéraires, de partager vos adresses préférées, et de créer des guides qui vous ressemblent…

Que cela soit autour de chez vous, à Nice ou à Paris, quelques centaines de kilomètres plus loin, à Londres ou à Berlin, ou à l’autre bout du monde, à New York, La Havane ou Melbourne, vous pouvez faire défiler en continu les différentes stories et guides des meilleurs monuments à visiter et activités sur place !

Il existe plus de 22 000 storyguides disponibles en ligne, et pour tous les goûts. des quartiers et lieux célèbres (comme Le Bronx), des itinéraires mythiques (Route 66 aux USA), des activités incontournables (Mountain Go Kart en Autriche) et des monuments historiques incontournables (le Mont Saint-Michel) ou insolites (les murs de bandes dessinées à Bruxelles) qui vous attendent au “bout des doigts”.

Pratique de se transporter en un clic où vous le souhaitez et à n’importe quel moment, ou changer de destination en un clin d’œil, pour devenir un globe-trotter infatigable !

Ces guides sont créés par des voyageurs, des offices de tourisme et des professionnels du voyage :

Mais il est également possible de créer un nouveau guide de visite interactif, en sauvegardant facilement itinéraires, activités ou lieux préférés. Le guide peut être public, partagé avec tous, ou secret, uniquement pour vous ou réservé à quelques “happy few” avec qui vous souhaitez le partager. Enfin, vous pouvez aussi facilement créer un nouveau point d’intérêt en rédigeant une description personnalisée et en choisissant une photo, après avoir simplement sélectionné une localisation.

Comment faire ?

Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur le site de storyguide.travel via Google Play ou l’App Store, d’indiquer la destination de votre choix et de commencer à voyager dans le monde entier en visite guidée.

Vous aimez voyager ? Vous adorerez Storyguide !