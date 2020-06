[Test] Kubb Passive Edition, l’ordi français design et silencieux

Conçu en France par BLEU JOUR, la dynamique start-up Toulousaine, le mini-PC design “Kubb Passive Edition” est un véritable concentré de technologies parfaitement silencieux. Nous avons pu tester ce nouvel opus de la gammes des mini-ordinateurs signés BLEU JOUR.

Avec ses 12 cm de côté, le Kubb trouve sa place dans n’importe quelle pièce de la maison, de la chambre ou du salon pour travailler ou regarder des films, du bureau pour travailler, ou encore de la vitrine de votre agence immobilière pour y diffuser des annonces, de la salle de réunion de votre société pour la visioconférence, etc.

Discret de par sa taille, il n’émet de surcroit aucun bruit puisqu’il n’est doté d’aucun ventilateur. En effet, son refroidissement se voit assuré par la conception soigneusement étudiée de son boitier aluminium qui fait office de radiateur, ou inversement… L’efficacité n’y perd pas et le silence de fonctionnement est un atout précieux, notamment en télétravail…

C’est l’Edition Graphite qui nous a été confiée pour ce test, mais ce PC se décline aussi en Chrome et Bleu.

Le Kubb s’avère petit et discret de par sa taille, mais il n’en est pas moins dense avec un poids de 2,7kg ! Le boitier en aluminium usiné n’y est pas étranger, mais ce cube embarque pas mal de technologie… C’est lors de la commande qu’il convient de choisir parmi les 3 processeurs Intel de 8e génération, du i3 au i7, associé à 8, 16 ou 32 Go de RAM @2400 MHz et à un stockage SSD M.2 PCIe NVMe de 250 Go à 2 To.

Ce PC est livré par défaut avec la distribution Linux Mint, mais il est aussi possible d’opter pour Windows 10 Pro 64 Bits en option. Pratique si vous disposez déjà d’une licence Windows. C’est d’ailleurs avec cet OS que notre Kubb de test nous a été confié, avec un Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 250 Go… Une belle machine dotée de suffisamment de puissance de calcul afin de tirer le maximum d’applications professionnelles multimédia, financière, bureautique ou de gestion.

La connectique s’avère complète avec 2 ports USB 3.1 en façade, tandis que l’arrière en accueille 2 autres, ainsi qu’un port HDMI 2.0 , 1 port USB-C Thunderbolt 3, un port RJ45, 2 petites antennes WiFi et le port d’alimentation.

Si cet ordinateur s’avère parfait pour de la bureautique et du multimédia, la carte graphique intégrée Iris Plus Graphics 655 d’Intel n’est clairement pas prévue pour les jeux particulièrement gourmands en ressources dédiées. Mais ce n’est pas non plus l’orientation de ce PC discret, à l’opposé des PC Gamers équipés de LEDS multicolores, et de plexiglas permettant “d’admirer” leurs entrailles. En revanche, notre configuration s’est avérée parfaite pour de la retouche photo sous Photoshop d’Adobe, tout en écoutant de la musique. Pendant près d’un mois, nous avons pu apprécier ce parfait compagnon pour la bureautique. Il n’a jamais rechigner à exécuter avec rapidité toutes les applications bureautique et de traitement d’image que nous lui avons soumis. Cet article a d’ailleurs été écrit sur le Kubb et les photos qui l’illustrent ont été redimensionnées et corrigées avec Photoshop sur cette même machine. Mais nous avons aussi pu regarder des vidéos en streaming depuis un NAS connecté en WiFi sans aucun ralentissement.

Résolument cubique et français, le Kubb Passive Edition signé BLEU JOUR offre des résultats de ventilations égales à un ventilateur classique mais sans aucun bruit. Les performances brutes de la machine dépendent bien entendu de la configuration choisie mais elles sont loin d’être à la traine. L’objectif principal de BLEU JOUR étant de créer un objet design, efficace mais qui se fasse aussi oublier tant par sa taille que par son silence absolu. Pari largement réussi !

Comptez de 945 à 1692€.

Caractéristiques techniques Processeur Intel Core de 8ᵉ génération i3-81009U 3.0-3.6 GHz 2 cœurs

i5-8259U 2.3-3.8 GHz 4 cœurs

i7-8559I 2.7-4.5 GHz 4 cœurs Mémoire 8Gb sDDR4 2400MHz extensible jusqu’à 32Gb Carte vidéo Intel Iris Plus Graphics 655 jusqu’à 3 écrans 4K Stockage SSD M.2 PCIe NVMe Connectivité Réseau 10/100/1000 Mbit/s

Intel Wireless-AC 9560

Bluetooth 5.0 Ports E/S Façade 2 x USB 3.1 (dont un pour charge)

1 x Audio jack, 2 x Microphones Arrière 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3 – 40 Gbps)

1 x HDMI 2.0a, 1 x Port RJ45

1 x DC-in Bloc d’alimentation AC-DC 100-240 19V

Type Murale Matériaux Aluminium Système d’exploitation Livré préinstallé avec Windows 10 Pro 64 Bits Dimensions 12 x 12 x 12 cm (14 cm avec antennes) Poids 2,7 kg Garantie 3 ans Contenu du Packaging Ordinateur Kubb

Gaine de gestion des câbles

Câble HDMI 4K de 70 cm

Alimentation

Notice