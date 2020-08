ASUS présente les nouveaux ZenFone 7

ASUS s’apprête à lancer la série ZenFone 7, une nouvelle génération de smartphones innovants équipés du module Flip Camera avec triple caméra, une première au monde…

Ce module Flip Camera motorisé et rotatif intègre un capteur principal grand angle Sony IMX686 de 64 MP, un capteur ultra grand angle Sony IMX363 ainsi qu’un téléobjectif. Les caméras grand angle et téléobjectif supportent la stabilisation optique des images1, qui permet une mise au point optimale et une absence de flous. Le ZenFone 7 est capable de capturer des vidéos jusqu’en 8K et s’est doté de caractéristiques professionnelles pour les enregistrements vidéo tels que HyperSteady, Wind Filter et Mic Focus.

Les deux smartphones sont équipés d’écrans AMOLED sans bord de 6,67’’ avec technologie NanoEdge, 90 Hz/ 1 ms et Delta-E < 1 pourdes images ultra-fluides ainsi que

des couleurs fidèles à la réalité.

Le ZenFone 7 Pro est équipé du Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, avec une mémoire LPDDR5 jusqu’à 8 Go et une mémoire ROM Flash UFS 3.1 jusqu’à 256 Go.

La batterie longue durée de 5 000 mAh fournit jusqu’à 48 heures d’utilisation sans interruption et embarque la technologie Qualcomm Quick Charge pour des rechargements ultra rapides.

Aucune information de prix et de dates de disponibilité connues à ce jour…

>> Plus d’infos sur le ZenFone 7 Pro

>> Plus d’infos sur le ZenFone 7