Sony WH-1000XM4, la relève du meilleur casque anti-bruit est là

Après le succès, aussi bien technologique que commercial, du WH-1000MX3, Sony se devait de prouver une nouvelle fois qu’il faisait parti des meilleurs constructeurs de casque à réduction de bruit au monde. En concurrence direct avec la référence Bose et d’autres marques commencent à sérieusement tambouriner à la porte, le fabricant d’électronique grand public nous annonce le successeur, le WH-1000MX4 (toujours aussi imprononçable).

Sony a donc présenté le successeur de son produit à succès, le WH-1000XM4. Cette quatrième génération des casques sans fil à réduction de bruit de sa gamme 1000X reprend les technologies du grand frère le WH-1000XM3 mais en intégrant de nouvelles fonctions intelligentes afin de personnaliser et de contrôler votre musique,et d’améliorer bien évidemment la réduction du bruit. Reprenant le design de son prédécesseur, le WH-1000XM4 allie style sophistiqué, confort exceptionnel et conception ultra légère afin de se faire oublier. Des coussinets d’oreilles ultra souples et protecteurs répartissent uniformément la pression et augmentent le contact oreille/coussinet pour assurer un port stable et un confort de longue durée.

Avec son casque WH-1000XM4, Sony annonce offrir la meilleure réduction de bruit du constructeur notamment dans les hautes et moyennes fréquences grâce à deux microphones dédiés à la réduction du bruit sur chaque écouteur. Une technologie à double capteur qui va enregistrer le bruit ambiant et transmettre les données au processeur de réduction de bruit HD QN1. Un tout nouveau système Bluetooth Audio SoC (System on Chip) va alors analyser et adapter la réduction de bruit plus de 700 fois par seconde. Le processeur va ensuite utiliser une intelligence artificielle appelée Edge-AI et un nouvel algorithme afin d’appliquer un traitement antibruit en temps réel.

Avec son casque Sony propose évidemment l’application « Sony | Headphones Connect » (iOS ou Android). Via cette application et un partenariat avec un service de musique en streaming, vous pourrez bien évidemment régler votre casque, mais également profiter du nouveau son 360 Reality Audio pour une expérience sonore authentique comme si vous étiez en studio avec l’artiste ou sur scène lors d’un concert live.

Une des grandes nouveautés du WH-1000XM4 est la reconnaissance d’activité Adaptive Sound Control qui détecte où vous vous trouvez et ce que vous faites, et ainsi ajuste les réglages de réduction de bruit. Mieux encore, la fonctionnalité va apprendre à reconnaître les endroits que vous fréquentez et va s’adapter à la situation. Via l’application « Sony | Headphones Connect », Il vous est évidemment possible de configurer les lieux visités les plus fréquemment, les paramètres de réduction de bruit se mettront alors automatiquement à jour.

Autre nouveauté, la fonction Speak-to-Chat . Une innovation qui permet d’avoir de courtes conversations sans que vous soyez obligé de retirer votre casque. Idéal quand vous commandez un café ou demandez votre chemin dans la rue! Pour l’utiliser, facile, il suffit de parler et le casque reconnaîtra votre voix, arrêtera automatiquement la musique et laissera entrer le son extérieur permettant ainsi de suivre une conversation sans retirer son casque. La musique reprendra ensuite automatiquement. Autre fonctionnalité déjà existante, la Quick Attention est également disponible sur le WH-1000XM4 et il suffit de placer votre main droite sur l’écouteur droit pour diminuer instantanément le volume et laisser entrer le son ambiant, si on est en train de vous parler.

Fonctionnalité attendue et exigée aujourd’hui sur tous les casques et oreillettes, le WH-1000XM4 est également équipé d’un système de détection de port. Grâce à son capteur de proximité et à ses deux accéléromètres, il interrompt la lecture et reprend lorsque que vous remettez le casque en place. Hyper pratique au quotidien. Quant aux appels téléphoniques, le WH-1000XM4 n’est pas en reste puisqu’il est doté du Precise Voice Pickup, une nouvelle technologie utilisant cinq des microphones du casque pour un meilleur traitement du signal audio et permettre ainsi de capter les voix malgré les bruits ambiants et d’assurer des appels mains libres limpides.

Coté connexion, le WH-1000XM4 peut être appairé à deux appareils Bluetooth en même temps, et est capable ensuite de savoir quel appareil sonne, si on vous appelle, et se connecte automatiquement dessus. Puis un seul geste suffit pour passer rapidement et naturellement d’un appareil à l’autre. Le casque est également doté de la technologie NFC afin de s’appairer plus facilement. Coté ergonomie, il est équipé des mêmes commandes tactiles que son prédécesseur avec en plus l’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa. En parlant de Google, Le WH-1000XM4 est également équipé de la nouvelle fonction Fast Pair de Google qui vous permet de retrouver facilement votre casque en le faisant sonner

Le WH-1000XM4 est donné pour une autonomie de 30 heures, réduction active (38 sans réduction de bruit), et possède une fonction de chargement rapide permettant d’obtenir jusqu’à 5 heures de lecture sans fil avec 10 minutes de charge. Il est disponible en noir et en gris argenté à un prix d’environ 380€