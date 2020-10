Huawei annonce le Freebuds Studio, un casque Hi-Fi à réduction de bruit

Huawei vient d’annoncer le lancement de son tout premier casque sans fil à la qualité sonore Hi-Fi , le FreeBuds Studio. Un nouveau modèle dans l’infini gamme des FreeBuds qui se veut haut de gamme et voudrait surtout orner les oreilles des fans de qualité sonore haute résolution.

Huawei a choisi un design géométrique et ultra minimaliste pour son casque FreeBuds Studio. On oublie les modèles qui en mettent plein la vue, ici on cherche l’élégance et le confort, des lignes douces, des cercles simples et une texture métallique matte pour une finition soignée, soutenu par un arceau en acier inoxydable épuré pouvant s’étendre jusqu’à 150 degrés pour s’adapter à différentes formes et tailles de tête. Pour un confort au top et une belle immersion, le FreeBuds Studio dispose de grandes oreillettes de 65 mm x 42 mm avec des coussinets en cuir doux et confortable afin d’obtenir une meilleure isolation acoustique.

Le FreeBuds Studio est équipé d’un polymère à quatre couches de 40 mm pour une réponse en fréquence ultra large allant de 4Hz à 48kHz et une sensibilité plus élevée. Pour la partie Codec, Huawei a décidé de développer sa propre technologie et intègre dans son casque le codec audio sans fil L2HC qui permet d’atteindre un taux de transmission audio allant jusqu’à 960 kbps. La promesse étant de reproduire fidèlement les sons originaux haute qualité de fichiers audio dans leurs moindres détails.

Evidemment un casque audio haut de gamme aujourd’hui ne sortirait pas sans une technologie de réduction de bruit. Le FreeBuds Studio est équipé d’une structure d’isolation acoustique à double couche Tee Audio Tube « TAT » et d’une ANC dynamique intelligente. Une combinaison qui offre un effet de réduction du bruit allant jusqu’à 40dB. Un capteur d’environnement IMU intégré et au système de micro permet au casque de capter le bruit sonore et offrir ainsi trois niveau d’ANC qui peuvent s’adapter à l’environnement.

Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, Le FreeBuds Studio vous propose le mode « Perception » et le mode « Amélioration de la voix ». Ainsi vous serez attentif à l’environnement ou vous pourrez avoir des conversations claires sans besoin de retirer le casque. S’il y a du monde autour de vous qui parle en même temps, le système de réduction du bruit à six micros permet même de capter les voix de manière plus directionnelle.

Coté connexion, le FreeBuds Studio est doté de quatre canaux, d’un dual-mode et d’une double connexion. Vous pourrez ainsi vous connecter simultanément à deux appareils qu’ils soient le marque Huawei, mais aussi les appareils Android, iOS et Windows. Pour une connexion plus stable, Huawei a équipé son FreeBuds Studio d’une double antenne pour obtenir une couverture de signal Bluetooth omnidirectionnelle à 360°. Dans un environnement où le signal peut être fortement perturbé, cette conception à double antenne permet de passer automatiquement d’une antenne à l’autre pour une meilleure stabilité du signal et des appels téléphoniques fluides et sans coupures.

Coté ergonomie on trouve un contrôle tactile sur l’oreillette, pour contrôler la musique et ajuster le volume, entre autre. Le mode détection de port permet d’arrêter la musique automatiquement une fois le casque retiré. Coté autonomie, le FreeBuds Studio peut diffuser de la musique avec l’ANC pendant 20 heures, ou 24 heures ANC désactivé. La charge rapide est également d’actualité et en 10 minutes seulement, le FreeBuds Studio vous offre cinq heures de lecture de musique avec l’ANC activé (huit heures, ANC désactivé).

Le FreeBuds Studio de Huawei sera officiellement disponible à la vente à partir du 12 novembre, en noir et en blanc/doré, au prix de 329€. Si vous précommandez dès maintenant, vous aurez une réduction de 30€.