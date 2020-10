Xiaomi fait son cinéma avec le Mi 4K Laser Projector 150

Xiaomi sait tout faire et en général, le fait bien. Alors quand ils annoncent un nouveau vidéoprojecteur, on se doute qu’ils veulent nous en mettre plein les yeux. C’est dans cette optique qu’ils viennent d’annoncer la disponibilité très prochaine de leur nouveau modèle Mi 4K Laser Projector 150.

C’est le 2 novembre prochain qu’on pourra tester et profiter dans nos contrées du nouveau vidéoprojecteur de Xiaomi, un projecteur laser simplement nommé Mi 4K Laser Projector 150’’. Ce petit dernier est un projecteur ultra courte focale de 0.233:1 qui vous permet de profiter de vos films ou divertissements quasiment n’importe où puisqu’il suffit déplacer l’appareil face à un mur. Grâce à sa particularité optique, le Mi 4K Laser Projector 150’ vous offre un écran de 150 pouces et une résolution d’image 4K UHD.

Dans un design résolument haut de gamme, pour ne pas gâcher votre déco d’intérieur, discret et compact pour une installation ultra simple, le projecteur laser Xiaomi intègre la technologie cinéma standard ALPD 3.0 offrant une large gamme de couleurs, une reproduction des couleurs élevée et une luminosité maximale allant jusqu’à 1600 lumens ANSI pour un rapport de contraste natif de 3000:1.

Coté son, le Mi 4K Laser Projector 150’’ intègre un système de haut-parleurs double fréquence de 30W avec prise en charge du décodage Dolby et DTS-HD. Pour vos divertissement et pour être le plus autonome possible, le projecteur Mi 4K Laser Projector 150’’ est doté d’Android TV 9.0 et de l’Assistant Google, vous permettant d’avoir vos applis de streaming et autres à portée de télécommande et de voix. La commande vocale s’activant en cliquant sur le bouton dédié de la télécommande.

Le Mi 4K Laser Projector 150’’ est dès à présent disponible chez La Fnac avec un prix de lancement de 1999€ au lieu de 2499€ jusqu’au 6 novembre 2020 inclus.