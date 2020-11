L’Elite par sonoro

Qui est l’Elite chez sonoro ? Un système audio compact et tout -en-un !

sonoro est une marque allemande qui conçoit des produits audios “sur mesure” et adaptés, qui offrent une expérience d’écoute prenant en compte les contraintes et spécificités de chaque pièce depuis près de 15 ans.

Elite est un produit compact au design attractif, qui offre un son de qualité dans un boîtier en bois dépoli à la main résistant (la signature de sonoro). Avec son lecteur CD, il suit la tendance néo rétro de cet hiver : back to 90’…

Avec son haut-parleur de 3″, la restitution du son est homogène et restituée à 360°. Son format compact (21.0 x 14.0 x 25.7), donne la possibilité de le poser aisément sur une table de nuit ou sur une étagère pour une touche déco.

Il est équipé d’un lecteur CD couplé à la FM, ainsi que radio digitale DAB+ qui permet d’écouter la radio dans une qualité sonore équivalente au CD. ELITE permet d’enregistrer jusqu’à 4 stations préférées. Grâce à l’application Undok, l’utilisateur peut ainsi piloter son système audio avec un smartphone ou une tablette.

Compatible Wi-Fi et Bluetooth, ELITE se transforme en enceinte connectée et multiplie les sources musicales en partageant les sons du smartphone et des plateformes de streaming les plus populaires telles Deezer, Spotify ou Amazon Music. La fonction d’égalisateur permet de paramétrer individuellement les graves et les aigus pour un rendu sonore optimisé et personnalisé.

Le dos abrite un port USB pour de lire des fichiers audios stockés sur un système de stockage externe ou pour recharger son smartphone ou sa tablette, une sortie casque audio, une entrée auxiliaire et un port Ethernet.

S’il dispose d’une fonction réveil double qui permet de régler deux heures distinctes de lever avec une alarme ou un programme musical, Elite trouvera sa place aussi bien dans une chambre à coucher, que sur une bibliothèque, un bureau ou dans un petit salon.

Le mode veille permet en complément de définir la durée de ce moment grâce à une minuterie de 90 minutes avec des intervalles de 15 minutes pour activer la mise en veille.

Disponible en 4 habillages, blanc, argent et noir pour 435 €, ou noyer pour 485 €.

Caractéristiques techniques

Ecran LCD avec un capteur LUX pour une luminosité variable automatique

Haut-parleurs : large bande de de 3 pouces avec tube basse reflex. Dirigé vers le haut il procure une image sonore à 360 degrés

Fonction d’égaliseur pour régler les graves et les aigus

Sécurité WiFi : WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Transmission numérique : radio numérique FM et DAB/DAB+, Bluetooth, Spotify connect, Amazon Music, Deezer

Lecteur CD : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA

Télécommande infrarouge

Fonction d’alarme et de veille

Dimensions (L x H x P) : 21.0 x 14.0 x 25.7cm

Poids : 3.6 kg

Garantie : 24 mois

Sonoro propose un droit de retour de 100 jours valable pour les achats effectués sur sonoro.fr