Qualcomm dévoile le Snapdragon 780G

En bref, le nouveau processeur d’images (ISP) Spectra 570 s’avère capable de capturer simultanément des images provenant de trois caméras (zoom, grand-angle et ultra grand-angle)., et d’enregistreer la vidéo l’enregistrement en 4K HDR.

5nm, Cortex-A78, Adreno 642, Triple ISP, 5G, Wi-Fi 6, et plus encore !

Et voici que le nouveau Snapdragon 780G point le bout de son nez dans la série 7… Il offre de puissantes performances d’IA et une prise de vue améliorée, soutenue par le processeur d’images triple ISP Spectra 570 et le moteur d’IA de 6e génération…

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!