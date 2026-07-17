OnePlus tourne la page : la marque se retire progressivement de l’Europe

Pendant plus de dix ans, OnePlus a incarné une vision différente du smartphone Android. Celle d’appareils haut de gamme proposés à des prix raisonnables, capables de rivaliser avec Samsung, Google ou Apple. Cette époque semble désormais toucher à sa fin. Après plusieurs mois de rumeurs, la marque chinoise a engagé une restructuration majeure qui conduit à la disparition progressive de OnePlus en Europe et en Amérique du Nord.

Les premiers signes étaient apparus en début d’année. Fermetures de bureaux, départs de responsables régionaux, réduction des équipes marketing et communication : autant d’indices laissant penser que la marque préparait son retrait. Un message publié par un responsable de la communauté OnePlus sur LinkedIn, rapidement supprimé, confirmait que de nombreux employés européens perdaient leur poste. Quelques semaines plus tard, OnePlus reconnaissait revoir sa stratégie régionale, sans toutefois annoncer officiellement son départ.

Aujourd’hui, le doute n’est plus vraiment permis. Les activités de OnePlus sont progressivement absorbées par Oppo, autre marque du groupe chinois BBK Electronics. Cette réorganisation vise à rationaliser les coûts et à éviter que deux marques du même groupe se concurrencent sur les mêmes segments de marché.

Cette décision marque la fin d’une aventure débutée en 2014 avec le mythique OnePlus One. À l’époque, le constructeur avait bouleversé le marché grâce à une formule simple : un smartphone doté des meilleurs composants du moment, vendu bien moins cher que les modèles concurrents. Le slogan » Never Settle » est rapidement devenu un véritable état d’esprit pour une communauté de passionnés d’Android.

Au fil des années, OnePlus a cependant perdu une partie de son identité. Les smartphones sont devenus plus chers, les différences techniques avec les modèles Oppo se sont progressivement estompées et OxygenOS a commencé à partager une base commune avec ColorOS. Pour de nombreux utilisateurs historiques, l’esprit OnePlus s’était déjà dilué bien avant cette annonce.

Que signifie cette disparition pour les utilisateurs actuels ? Les appareils déjà vendus continueront à bénéficier de leur garantie et des mises à jour promises. En revanche, la disponibilité des futurs modèles en Europe devient très incertaine, tout comme celle des accessoires et des pièces détachées à long terme. Les clients devraient progressivement être orientés vers les produits Oppo, dont les smartphones partagent déjà une grande partie de leur architecture matérielle et logicielle.

Pour le marché Android, cette disparition constitue une mauvaise nouvelle. OnePlus faisait partie des rares constructeurs capables de proposer une alternative crédible aux géants du secteur, avec une interface appréciée pour sa sobriété et des performances souvent exemplaires. Son retrait réduit encore un peu plus la diversité du marché européen, désormais dominé par Samsung, Google, Xiaomi, Honor et Oppo.

La marque ne disparaît toutefois pas complètement. Selon les informations disponibles, OnePlus entend désormais concentrer ses ressources sur les marchés chinois et indien, où elle conserve une forte notoriété et des volumes de ventes importants.

Pour toute une génération de passionnés d’Android, la page OnePlus se tourne ainsi discrètement. Dix ans après avoir révolutionné le marché avec le concept de » flagship killer « , l’entreprise qui promettait de ne jamais faire de compromis s’efface finalement derrière sa maison mère. Une fin symbolique pour l’une des marques les plus marquantes de l’histoire récente du smartphone Android.