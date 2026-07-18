SBS Frozen Mag, un support voiture qui recharge votre smartphone tout en le refroidissant

Les smartphones modernes sont de plus en plus sollicités en voiture. Navigation GPS, Android Auto ou Apple CarPlay sans fil, streaming musical et recharge simultanée finissent souvent par faire grimper leur température. Pour répondre à ce problème, SBS lance le Frozen Mag, un support magnétique pour grille d’aération qui combine recharge sans fil jusqu’à 15 W et ventilateur de refroidissement intégré. Une approche encore assez rare sur ce segment.

Le principe est simple. Dès que le smartphone est fixé sur le support, un ventilateur intégré se met automatiquement en marche afin d’évacuer la chaleur produite pendant la recharge. En maintenant une température plus basse, il contribue à préserver les performances de charge et limite les ralentissements que certains téléphones appliquent lorsqu’ils surchauffent.

Le Frozen Mag délivre une puissance maximale de 15 W pour les smartphones Android compatibles avec la recharge Qi. Les iPhone compatibles MagSafe bénéficient quant à eux d’une recharge adaptée, avec une puissance automatiquement limitée selon les capacités du modèle. SBS intègre pour cela sa technologie ADS (Automatic Detection System), qui ajuste automatiquement la puissance à 5, 7,5, 10 ou 15 W afin d’éviter toute surchauffe.

L’installation s’effectue sur la grille d’aération grâce à un clip à vis compatible avec les aérateurs classiques mais aussi circulaires. Une rotule autorise une rotation à 360°, permettant de passer facilement du mode portrait au mode paysage, pratique pour la navigation GPS. Le support est livré avec un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’une plaque métallique destinée aux smartphones dépourvus d’aimants intégrés.

Dans la pratique, le refroidissement actif présente un intérêt particulier pendant les longs trajets estivaux ou lorsque le téléphone cumule navigation, musique et connexion 5G. La chaleur étant l’un des principaux ennemis des batteries lithium-ion, maintenir une température plus faible peut contribuer à préserver les performances de recharge et le confort d’utilisation. En revanche, comme sur tous les chargeurs sans fil, la vitesse réelle dépendra du smartphone utilisé, de son niveau de batterie et de sa compatibilité avec les différents profils de puissance Qi.

Affiché au tarif conseillé de 49,95 €, le SBS Frozen Mag se positionne face à une concurrence de plus en plus nombreuse sur les supports MagSafe, mais se distingue par son système de ventilation intégré, encore relativement peu répandu dans cette gamme de prix.

Caractéristiques principales

* Recharge sans fil jusqu’à 15 W.

* Ventilateur de refroidissement à déclenchement automatique.

* Compatible MagSafe et smartphones Android Qi.

* Système ADS d’adaptation automatique de la puissance.

* Fixation sur grille d’aération avec clip à vis.

* Rotation à 360°.

* Câble USB-C vers USB-C et plaque métallique fournis.

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