Les aveugles aussi peuvent enfiler un Castor !

Le Contact-Confort Ce nouveau modèle destiné aux non-voyants, toujours intégralement fabriqué en France, possède une étiquette transcrite en braille destinée à identifier son sous-vêtement lorsque la cécité empêche toute reconnaissance de couleur et de taille, sans perdre le confort et l’élégance du caleçon ni tout le soutien attendu. Près du corps, il est bien sûr doté de la fameuse poche intérieure, qui fait toute la différence. L’objectif est de proposer un sous-vêtement haut-de-gamme, avec le même soin que tout le reste du catalogue, avec une étiquette transcrite en braille inaltérable dans le temps. Cette étiquette, qui a fait l’objet d’un modèle déposé, résiste aux assauts répétés des lavages et du repassage.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!