Et si vous enfiliez un Castor ?

Le SPORT-CASTOR sera disponible dans un premier temps en pré-commande via une campagne de financement via Ulule , à un prix très abordable de 29€

DIFFERENT-CONFORT , est un Castor sans braguette et réduit en hauteur pour répondre à une demande des adeptes de boxer (plus typé jeune).

LEADER-CONFORT réalisé en 100% fil d’Ecosse double retors (deux fils très fins torsadés ensemble afin de n’obtenir qu’un seul fil très souple et très doux) qui se porte très près du corps et qui donne la sensation de ne rien porter ; pour les droitiers et gauchers.

En 1992, le fondateur de la société Le Castor décide de créer un caleçon répondant à ses critères. En effet, pilote automobile, il souffrait de l’effet négatif des slips qui cisaillent la peau à l’entrejambe, de la chaleur trop importante après quelques heures assis dans un siège étroit, et du manque de maintien dans les caleçons traditionnels, qu’ils soient de type français ou américain. Les caleçons Le Castor combinent ainsi les avantages des deux : maintien et confort du slip associés à l’élégance du caleçon.

