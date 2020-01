[CES 2020] Belkin et Devialet dévoilent leur collaboration

Cette année, à Las Vegas, le spécialiste de l’accessoire portable Belkin et le spécialiste français du son, Devialet, ont annoncé leur collaboration par le biais d’un produit aussi étonnant que finalement naturel, le SoundForm Elite, une enceinte connectée doté d’un chargeur sans fil.

Si tout le monde connait Belkin, et sa collection d’accessoires pour smartphone, ordinateur portable, et autres produits mobiles, ce sont surtout ses chargeurs intelligents qui pont le vent en poupe en ce moment. Des chargeurs filaires et sans fils beau, esthétique et performants. Sortir un énième chargeur c’est bien, mais lui ajouté des performances audio exceptionnelle, c’est encore mieux. Pour cela, l’accessoiriste s’est associé au spécialiste du son haut de gamme français, Devialet, connu pour ses enceintes venant d’une autre planète aux performances stratosphériques, les Phantom.

Et de cette collaboration, naquit l’enceinte connectée Hi-Fi SounfForm Elite. Cette enceinte combine un son haute-fidélité (délivrant un volume max. jusqu’à 90 dB SPL), un chargeur sans fil rapide et intègre également l’Assistant Google pour le pilotage à la voix. Vous allez ainsi pouvoir recharger votre smartphone, écouter de la musique, profiter des performances de l’assistant Google, mais également connecter plusieurs enceintes équipées de la commande vocale Assistant Google pour une expérience sonore immersive ou déployée dans plusieurs pièces.

Si Belkin apporte son savoir-faire en terme de recharge sans fil, avec un système rechargeant des appareils compatibles Qi à une puissance constante jusqu’à 10 W, Devialet apporte sa technologie brevetée SAM (Speaker Active Matching), permettant de restituer l’intention d’origine du compositeur avec une reproduction du son haute-fidélité, et l’architecture de woofer Push-Push qui élimine les vibrations en délivrant un son puissant et profond avec des basses implosives en prenant en compte les dimensions de l’enceinte.

Si Devialet va continuer dans le futur à proposer des enceintes toujours aussi étonnantes et performantes, il est clair qu’ils veulent également mettre à profit leur expertise dans le domaine du son, et proposer leur savoir-faire à d’autres marques qui pourront intégrer le son Devialet dans leurs appareils.

L’enceinte SounfForm Elite sera commercialisée en Février 2020 au tarif de 299$

Partager : Tweet