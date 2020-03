Beats annonce les Powerbeats, les petits frères des Pro

Les Powerbeats Pro se sont fait un sacré nom et une belle réputation, coté son comme coté ergonomie et utilisation sportive. Mais une chose pouvait calmer les acheteurs potentiels, le prix. Beats l’a bien compris et propose une version modifiée et moins chère, tout en étant aussi performantes, simplement appelée Powerbeats.

Enlever la dénomination Pro ne veut pas dire performances au rabais. En effet, les Powerbeats sont aussi bien équipés que leur grand frère afin de fournir le même son puissant et équilibré. Ils bénéficient ainsi de transducteurs à pistons conçus pour fournir une réponse acoustique précise et une faible distorsion sur la courbe de fréquence. La qualité sonore est aussi prise en compte lors de vos appels téléphoniques. Deux micros beamforming et un accéléromètre détecteur de voix se chargent de détecter votre voix et filtrer le bruit environnant.

Contrairement au modèle Pro totalement sans fils, les Powerbeats possède un câble reliant les deux écouteurs entre eux. Sortant à l’arrière des contours d’oreille pour plus de discrétion et un meilleur confort autour du cou, il a été conçu pour offrir tout de même une grande liberté de mouvement en minimisant la surface de contact, sans sacrifier l’ergonomie à l’usage.

Coté ergonomie, justement. Un appuie sur le bouton « b » de l’écouteur droit permet de lire un morceau, le mettre en pause ou passer au suivant, activer l’assistant vocal et même prendre des appels. Alors que le bouton de l’écouteur gauche vous permettra d’allumer ou éteindre vos Powerbeats et d’activer le jumelage Bluetooth. Pour le volume, un bouton de contrôle permet d’augmenter ou de diminuer le niveau sonore.

Sous l’aile d’Apple oblige, les Powerbeats sont équipés de la fameuse puce d’écouteurs H1, qui permet une configuration, un jumelage et une commutation plus rapides entre les écouteurs et vos appareils Apple. Compatible Siri, vous pourrez régler le volume, le passage d’un morceau à l’autre ou passer des appels juste à la voix. Coté jumelage et communication avec votre smartphone Apple, Les Powerbeats sont équipés du Bluetooth classe 1 afin d’offrir une meilleure portée et de diminuer les pertes de connexion.

Une fonctionnalité sympa pour les sportifs à plusieurs, le partage audio vous permettra de partagez votre son sans fil entre deux produits Beats ou deux paires d’AirPods.

Coté autonomie, le fils qu’ils trainent à la patte leur permet d’obtenir un meilleur score que leur grand frère, avec 15h d’écoute (9 pour le modèle Pro). Et si vous êtes à cours de batterie, la technologie Fast Fuel permet en 5 minutes de charge d’offrir jusqu’à 1 heure d’écoute.

Les Powerbeats sont fournis avec des embouts de 4 tailles différentes, un étui de transport, un cable de charge Lightning, et disponibles en noir, blanc, ou rouge au prix de 149.95€ sur Apple.com.