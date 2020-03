Oppo officialise le Find X2 Pro

Après le succès du Find X en 2017, on attendait Oppo au tournant concernant son successeur. Et le moins qu’on puisse dire c’est que nous avons été très surpris…autant par ses spécifications, ses fonctionnalités, que par son tarif!

C’est dans un bel hôtel parisien qu’Oppo nous a convié à la présentation et officialisation mondiale de son fer de lance, le Find X dans sa version 2. Et ce n’est pas un mais deux modèles qui ont été annoncé, puisque le Find X2 se décline en version Pro, unique modèle qui sera d’ailleurs distribué en France.

Le Find X2 Pro arbore un écran sans bord, qui déborde sur les cotés, pour une immersion totale. On trouve ici un écran QHD+ Amoled au taux de rafraîchissement de 120Hz et une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz pour proposer une image la plus fluide possible et une meilleure réactivité de la dalle tactile. L’écran peut d’ailleurs se targuer d’être le premier écran de l’industrie avec une profondeur de couleur de 10 bits pour une prise en charge de plus d’un milliard de couleurs, soit 64 fois plus que l’écran 8 bits classique, et supporte une large couverture des couleurs (100% P3).

Pour assister l’écran, Oppo a équipé son fleuron d’une puce d’amélioration du signal, dont l’interpolation d’image qui permet de convertir du contenu 25/30 fps en format 60 fps et jusqu’à 120 fps au maximum, et l’amélioration HDR qui convertit le signal SDR en HDR. A noté qu’il est également certifié HDR+.

Dans ses tripes, on trouvera ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle avec une puce Qualcomm Snapdragon 865, assisté par la technologie RAM LPDDR5 qui promet des temps d’ouverture et de chargement plus rapide (x1,5 en comparaison du LPDDR4X). Coté débit, la 5G est à l’honneur avec un module indépendant de 10 bandes gérés par un seul modem, ce qui permet une consommation d’énergie limitée. Coté Wifi, le Find X2 est compatible avec le Wi-Fi 6 pour profiter d’un meilleur débit et d’une connexion plus stable.

Coté photo, on se retrouve ici avec trois caméras. Une principale avec un capteur de 48 MP en 12-bits qui vous permettra même de prendre et de travailler vos clichés en RAW. Un téléobjectif périscopique de 13 MP assisté par un logiciel de traitement et de stabilisation afin d’offrir la meilleure netteté possible en utilisant son zoom hybride 10x seconde génération et jusqu’à 60x en zoom numérique. Et enfin un objectif ultra grand angle de 48 MP avec une ouverture de 120°. Les fonctionnalités propres à Oppo sont également de la partie, telles que les fonctions Macro, Grand Angle, et le Mode Nuit.

L’OPPO Find X2 Pro propose également l’enregistrement de vidéos 4K 60fps, et le HDR en direct. Le capteur IMX689 et son autofocus omnidirectionnel tout pixel offre une mise au point net et précise quelques soient les conditions de lumière grâce à une solution où 100% des pixels participent à la mise au point. Oppo s’est d’ailleurs de nouveau allié à Sony pour concevoir ce capteur sur mesure. Coté effet, Oppo propose ici les fonctions Bokeh, IA beauty, Zoom Vidéo et l’édition des vidéos.

Coté OS, Oppo a travailler en étroite collaboration avec Google pour proposer ColorOS dans sa version 7.1. Un design complètement repensé pour une meilleure navigation à une main, de nouvelles animations (charge, empreinte…) et des fonctions supplémentaires pour un meilleur confort. La palette de couleurs est moins saturées pour les rendre plus douces et participer à la réduction de la fatigue oculaire. Les icônes sont classés en trois types avec possibilité de les personnaliser, et des artistes internationaux ont proposé une nouvelle sélection de fonds d’écran.

Coté navigation on trouve de nouveaux effets visuels pour les changements de page de menu et l’interface a été revue pour une navigation plus simple à une main. On trouve également le mode Sombre personnalisable assisté par un rétro-éclairage intelligent qui permet de lire convenablement le contenu de l’écran sans contrainte.

Coté données, une fonction multicompte permet de créer plusieurs comptes privés séparés avec un espace de mémoire pour chacun. Idéal si vous passez souvent votre smartphone à vos enfants pour qu’ils jouent avec. De même la protection des données est à l’honneur avec une fonctionnalité d’envoie de données vides, si vous ne voulez pas rentrer vos données personnelles dans une application. Un Coffre-fort permet de protéger vos documents, photographies et vidéos en empêchant leur détection et leur accès par des applications tierces.

Pour faire tenir tout ça, le Find X2 Pro est équipé de la charge la plus rapide au monde. Grâce à SuperVooc 2.0 65W , il vous faudra 15 minutes de charge pour 60% de batterie et 38 minutes de charge pour 100% de batterie

Mais tout ça se paie au prix fort. L’Oppo Find X2 sera proposé à 999€, mais ne sera pas disponible en France. L’OPPO Find X2 Pro sera, quant à lui, bien disponible en France, en noir ou orange, au prix grand public conseillé de 1199€ TTC, et sera distribué, en mai 2020 chez Boulanger, Bouygues Télécoms, Fnac-Darty, Orange et SFR.