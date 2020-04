WelcomeEye Link, et Philips devient votre concierge

Parmi les objets connectés, il y en a un qui commence à se faire une place de choix, de part sa simplicité d’installation et d’utilisation et de part ses fonctionnalités vraiment pratique, la sonnette connectée. Après Ring et Arlo, voilà que Philips entre dans la danse avec sa WelcomeEye Link.

Distribuée par Avidsen, la Philips WelcomeEye Link est sonnette qui vous permettra de voir et d’interagir avec les visiteurs qui se présentent au domicile, via l’application Philips WelcomeHome sur votre smartphone ou grâce à la commande vocale (Google Assistant ou Alexa), ou encore directement sur votre téléviseur Android.

La sonnette est équipée d’une caméra grand angle 160° full HD et de la vision de nuit, la sonnette Philips WelcomeEye Link pour être utilisée dans toutes les conditions de lumière et d’une batterie rechargeable qui propose jusqu’à 8 mois d’autonomie (en moyenne avec un appel par jour). Que vous soyez chez vous ou au bureau, lorsqu’un visiteur viendra appuyer sur le bouton de la sonnette, celle-ci vous alertera via une notification sur votre smartphone. Son microphone et son haut-parleur intégré vous permettront d’interagir avec la personne qui se trouve devant votre porte et lui donner vos consignes, si c’est un livreur, ou juste le prévenir que vous n’êtes pas là. Petit truc sympa, vous pourrez également voir votre visiteur depuis votre canapé, avec un affichage de la video sur votre téléviseur Android (compatible 8.1).

S’invitant également dans le domaine de la sécurité, la WelcomeEye Link possède une fonction de détection automatique qui peut vous notifier de la présence d’une personne qui se trouverait dans le champ de vision de la sonnette (distance réglable).

Mais le gros atout atout de ce genre de sonnette c’est son installation. En effet, son fonctionnement sans fil ne nécessitant aucune alimentation externe et sa connexion à votre réseau Wi-Fi suffit pour pouvoir la contrôler via l’application Philips WelcomeHome iOS ou Android), mais également via la commande vocale (Google Assistant ou Alexa), en font un produit qui ne nécessite pas d’installateur spécialisé, comme c’est souvent le cas pour des sonnettes video.

Si pour le moment rien ne la distingue des autres marques telles que Ring ou Arlo, le point le plus positif est la possibilité d’enregistrer automatiquement une photo ou une vidéo à la détection de personnes sur une carte SD 32 Go fournie, là où la concurrence vous propose un enregistrement sur le cloud… payant. Un atout non négligeable et une belle économie au final.

La sonnette connectée Philips WelcomeEye Link sera disponible à partir du mois de mars 2020, dans les grandes surfaces de bricolage et sur Amazon au prix public conseillé de 199€ TTC.