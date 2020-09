Play-Fi, le multi-room de DTS

DTS, ou Digital Theater System, un des grands noms du codage de son sur plusieurs canaux, et concurrent direct de Dolby, vient d’annoncer leur venue dans le milieu du son multi-room grâce à leur technologie maison, le DTS Play-Fi. Et il faut avouer qu’elle ne manque pas d’intérêt .

Le multi-room est dorénavant entré dans les mœurs et surtout dans beaucoup d’habitation. En effet quel bonheur aujourd’hui de pouvoir écouter nos morceaux favoris dans toutes nos pièces mais également de choisir ce qu’on veut écouter par pièce. Ce confort d’écoute audio on le doit à de grands noms de l’audio comme le précurseur Sonos, mais également Yamaha, Bose, Sony ou Denon pour ne citer qu’eux. Mais il manquait un grand nom de l’audio, plutôt habitué aux salle sombres, DTS.

DTS vient de présenter sa technologie multiroom qui permet une diffusion audio sans fil multi-pièces et sans perte

de qualité. En effet le DTS Play-Fi se targue d’être la seule technologie sur le marché qui offre une véritable lecture sans perte en haute résolution (jusqu’à 24 bits/192 kHz). Mais le plus gros avantage que n’ont pas les autres fabricants d’enceintes, c’est justement que DTS n’est pas un fabricant d’enceinte. La technologie Play-Fi de DTS a l’avantage de pouvoir être intégrée dans des enceintes de différents marques. Et se libérer des contraintes liées aux constructeurs.

En un mot, tous les produits intégrant Play-Fi étant interopérables, vous pouvez acheter vos systèmes audio préférées parmi les différentes marques partenaires, comme Klipsch, Onkyo, Paradigm ou Pioneer et quelque soit la marque, le multi-room de DTS fonctionnera.

Mais DTS ne s’arrête pas qu’au son et son partenariat avec TP Vision permet aujourd’hui d’intégrer dans le haut de gamme des téléviseurs Philips, le Play-fi qui permet la diffusion audio multi-canal sans fils entre la télévision et les enceintes. Ce nouvel écosystème audio-vidéo est composé de tous les téléviseurs Android 2020 de Philips (d’ores et déjà compatibles), les téléviseurs Android de Philips commercialisés en 2019 (via une mise à jour en ligne du micro-logiciel afin d’intégrer le nouvel écosystème), des enceintes sans fil premium W6505 et W6205, et sept barres de son Philips. De quoi vous faire une installation audio-vidéo sur plusieurs canaux sans tirer de câble! C’est madame qui va être contente…

Doté d’une application dédiée, vous pourrez sélectionner vos chansons et playlists préférées à partir de votre musicothèque ou des services musicaux tels qu’Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Juke, KKBox, Napster, Pandora, Qobuz, QQ Music, SiriusXM, SoundMachine, Spotify, TIDAL mais également des stations de radio Internet et de podcasts. La technologie propose également des fonctions avancées de streaming dont le son Surround sans fil, le couplage stéréo, la pré-programmation de stations radio de musique et la synchronisation audio/vidéo.