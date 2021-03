eSight 4, la nouvelle génération du dispositif médical d’aide à la vision

Plus polyvalent que son prédécesseur, cette nouvelle version de ce dispositif améliore la vue des personnes malvoyantes et facilite encore davantage leur quotidien.

eSight Corp est une entreprise technologique canadienne pionnière de l’aide à la vision dont l’objectif est simple mais fondamental : offrir aux personnes malvoyantes de nouvelles possibilités en améliorant leur vision. Son produit eSight 4 est le dispositif d’aide à la vision le plus avancé et polyvalent disponible sur le marché pour pallier une vingtaine de maladies visuelles, notamment la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique et la maladie de Stargardt…

eSight 4 s’adresse à la grande majorité des personnes malvoyantes (près de 1 400 000 en France), ayant une acuité visuelle comprise entre 4/10 et 1/40 (la vision dite “normale” se situe à 10/10).

Placée devant les yeux, la caméra haute définition d’eSight 4 capte tout ce que l’utilisateur regarde. Des algorithmes avancés optimisent et améliorent les images qui sont ensuite affichées en temps réel sur deux écrans haute résolution (1280 x 960) proches des yeux. Dotée d’une lentille liquide, la caméra de l’appareil peut en outre effectuer une mise au point extrêmement rapidement, passant d’une courte à moyenne ou longue distance de manière quasi instantanée. Le pavé tactile intégré permet à l’utilisateur d’affiner davantage l’image grâce à une série complète de commandes de zoom, de contraste et de mise au point.

eSight 4 est le dispositif le plus mobile et polyvalent du marché. Il peut non seulement être porté dans toutes les situations de la vie quotidienne mais permet aussi à son utilisateur de se déplacer en toute liberté.

Sans fil et mains libres, eSight 4 intègre des commandes simples d’utilisation pour faciliter une vie active en toute autonomie.

Le bandeau du nouvel eSight 4 , portant à l'arrière une batterie facile à changer, répartit parfaitement le poids pour une utilisation confortable tout au long de la journée.

eSight 4 conserve ses verres inclinables brevetés qui améliorent la vision centrale de l'utilisateur tout en lui permettant de continuer à se servir de sa vision périphérique naturelle pour distinguer son environnement.

