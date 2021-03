[Test] Bose Sleepbuds II, le sommeil est… Dors !

Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir. Et bien dormir est essentiel pour la santé puisque le sommeil permet de récupérer, tant sur le plan physique que psychologique. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil et c’est pourquoi une aide peut s’avérer salutaire. C’est ce promet Bose avec la seconde version de ses Sleepbuds.

Un Français sur trois souffre de troubles du sommeil, dont 10% d’insomnie sévère. En France, c’est l’insomnie qui s’avère le trouble du sommeil le plus fréquent. Elle concerne environ 30 % de la population adulte. L’un des meilleurs moyens consiste à mettre la radio en sourdine, avec un minuteur, ce que propose la majorité des radio réveils… Mais qui les utilise encore ?

Les environnements urbains ou de voisinage bruyants participent aussi aux difficultés d’endormissement… La solution ? Mettre des bouchons d’oreilles ou des boules Quies, à condition de les supporter, ou se faire hypnotiser comme Mowgli par Kaa dans le livre de la jungle…

Les Sleepbuds II de Bose apportent ici une réponse plus que satisfaisante : ce sont des écouteurs dont la réduction de bruit passive s’avère remarquable, et qui diffusent des sons appaisants qui favorisent l’évasion de la pensée et ont un effet calmant et relaxant. Ce ne sont pas des écouteurs au sens traditionnel, mais un produit spécialisé qui ne peuvent jouer que les sons obtenus depuis l’application Bose Sleep. Ils ne sont donc pas destinées à diffuser la radio , écouter un film ou votre musique. C’est bien une solution technologique apportés à ceux qui souffrent de troubles du sommeil.

La boite contient le boitier de recharge circulaire, dont le couvercle coulisse vers l’arrière, découvrant les deux oreillettes placées sur leur support de charge, un câble USB-A USB-C, et trois tailles de StayHear+ Sleep, les embouts spécifiques aux Sleepbuds II, ainsi qu’un petit guide d’utilisateur.

La mise en œuvre s’avère des plus simples : il suffit de scanner le QR code et de télécharger l’app Bose sleep. L’appairage ne prend ensuite que quelques secondes. Il ne reste plus qu’à personnaliser les Sleepbuds II avec un nom et des sons à charger sur leur mémoire interne.

A ce jour, ce ne sont pas moins de 54 sons qui sont proposés par l’application, mais la mémoire des Sleepbuds II n’autorise que 10 sons à la fois. Il suffit de remplacer un son par un autre lorsqu’on souhaite en changer. Ces sons sont divisés en 3 catégories : Masquage sonore, Sons de la nature et Sons apaisants. Il est ainsi possible de s’endormir avec des bruits blancs, ds sons issus de la nature ou de la musique zen. On y trouve notamment un avion en altitude, une cascade d’eau, une salle des machines, des chants d’oiseaux, le ronronnement d’un sèche linge ou encore le ressac de la mer sur le sable (mon préféré), etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et Bose en ajoute régulièrement. L’app propose un aperçu sonore d’environ 30 secondes pour chacun des sons.

L’utilisateur choisit le volume ainsi que la durée pendant laquelle les sons seront joués, de 30mn à quelques heures voire toute la nuit. Ce choix influe bien entendu sur l’autonomie des minuscules batterie de ces écouteurs, capables tout de même de jouer les sons pendant 16h. Le boitier de rangement permet une recharge complète, soit environ 3 nuits.

Mais ce n’est pas tout. Les Sleepbuds II peuvent vous réveiller selon une alarme prédéfinie, selon un calendrier défini par l’utilisateur. Il est possible d’en régler les occurrences, le volume ainsi que la progressivité afin de se réveiller en douceur, sans pour autant déranger son voisin ou sa voisine.

La fonctionnalité “Mode sans téléphone” permet d’utiliser les Sleepbuds II même si le smartphone est éteint ou situé dans une autre pièce. Ce mode a pour effet de désactiver les alarmes.

Bien entendu, les Sleepbuds II ont été conçus pour être le plus confortable possible. Leur design très plat associé à la forme des embouts souples StayHear+ Sleep. Et c’est réussi : ils ne posent aucun souci même en dormant sur le côté, la tête tournée sur l’oreiller, sans provoquer la moindre gêne. Je les teste depuis un mois et demi et les porte tous le soirs, sans que je puisse aujourd’hui m’en passer. Le confort apporté par l’isolation phonique m’empêche désormais d’entendre les bruits inhérents à la vie d’un immeuble. Par ailleurs, je me suis habitué à m’endormir avec des sons relaxants pendant les deux premières semaines, autant je peux m’en souvent passer tellement l’isolation est efficace.

Les Sleepbuds ont connus un début difficile. Initialement sortis fin 2018, le produit a rapidement connu de gros soucis de batterie et la marque en a stoppé la commercialisation fin 2019, non sans avoir remboursé tous les utilisateurs ! Les ingénieurs de Bose n’ont pas jeté l’éponge pour autant et nous proposent aujourd’hui un produit parfaitement au point et abouti. Et on peut leur tirer notre chapeau !

Les Sleepbuds II ont certes une utilisation limitée au sons reposants et relaxants permettant de mieux s’endormir, mais ils le font parfaitement et dans un confort absolument remarquable puisqu’ils se font oublier, ou plutôt regretter quand on les oublie. Les réglages permettent à chacun de trouver son usage que ce soit le volume ou la durée d’écoute, le type de sons embarqués et la forme des embouts souples StayHear+ Sleep.

Un bon sommeil n’a pas de prix, contrairement aux Sleepbuds II de Bose pour lesquels il faudra débourser la coquette somme de 270€. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Oui sans hésiter, d’autant que fort de la qualité et du succès de ce second opus, Bose propose un essai de 90 jours, satisfait ou remboursé… Comme les matelas Eve, Emma ou TediBer… Alors, qu’attendez-vous ?

Caractéristiques techniques

Dimensions / poids Écouteurs (avec 2 tailles d’embouts): 2,49 cm (H) x 2,79 cm (L) x 1,27 cm (P) (2,27 g)

Étui de chargement: 7,69 cm (P) x 7,69 cm (L) x 2,74 cm (H)

Câble USB: 1 m Matériaux Écouteurs : Plastique

Embouts : Silicone

Étui : Aluminium Batterie Autonomie de la batterie : Jusqu’à 10 heures

Temps de charge de la batterie des écouteurs : 6 heures

Temps de charge de la batterie de l’étui de chargement : 3 heures

Méthode de charge de la batterie : USB

Type de batterie (Sleepbuds™) : nickel-hydrure métallique

Type de batterie (étui) : lithium-ion (batterie plate)

Fonction Marche/Arrêt automatique pour préserver l’autonomie Bluetooth Portée Bluetooth : Jusqu’à 9 m

Version Bluetooth : 5.0

https://www.bose.fr/fr_fr/products/headphones/noise_masking_sleepbuds/noise-masking-sleepbuds-ii.html#ProductTabs_tab1