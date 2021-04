Audio-Technica lance son nouveau Creator pack

Spécialiste du son, Audio-Technica ne sait pas seulement faire de belles platines disques mais excelle également dans le reste du domaine de l’audio. C’est par exemple le cas, ici, avec ce nouveau pack dédié aux créateurs de contenus, le Creator pack, avec tout le nécessaire pour du streaming de qualité.

C’est un nouveau pack dédié aux podcasteurs/streameurs débutants que nous présente ici Audio-Technica. le grand spécialiste du son nous offre ici un kit tout en un avec tout le nécessaire pour créer votre contenus dans les meilleures conditions. Jugez plutôt, le pack comprend un microphone, un casque et un bras de micro réglable. Mais pas n’importe lesquels!! ici c’est du lourd et de la qualité audio.

Le microphone fournit est le modèle ATR2500x-USB, un microphone à condensateur cardioïde à grand diaphragme et à captation latérale. Un modèle connu pour un son de qualité studio sans avoir besoin de tout le matériel studio nécessaire. Doté d’un convertisseur analogique-numérique de haute qualité (24 bits, jusqu’à 192 kHz), un suffit de le connecter en USB à votre ordinateur pour en profiter pleinement. Coté installation, il est fourni avec un trépied pour le poser sur votre bureau.

Coté oreilles, elles n’en sont pas moins bien équipées, puisque le pack contient le casque ATH-M20x de la marque. Un casque faisant partie de la collection M-Series , la gamme phare des casques de monitoring de studio d’Audio-Technica. Un joli design et des matériaux de qualité pour une écoute longue et confortable, associé à une isolation passive efficace et une excellente qualité audio. Et pour plus de facilité, le casque peut être connecté directement sur la sortie casque du microphone ou sur votre ordinateur si vous avez besoin de mixer vos sons.

Pour terminer, le Creator Pack contient un bras articulé, plus pratique que le simple trépied pour tenir le microphone, grâce à sa pince réglable et ses longs bras qui apporte plus de flexibilité et de praticité à la création de vos contenus. Le Creator Pack est disponible dès maintenant au prix de 229,99€