[Test] Arlo Essential Video Doorbell Wire-free

Avec sa gamme de produits orienté vidéo protection grâce à un grand nombre de modèle de caméras, Arlo se devait de se diversifier tout en restant sur son crédo de protection de la maison. Une première approche avait été faite avec son Audio Doorbell, une sonnette uniquement orienté audio, puis la Video Doorbell qui imposait une installation électrique. Il fallait donc sortir un produit complet, audio et vidéo mais surtout sans-fils, comme toutes les caméras. Et voilà qu’ils nous sortent la Video Doorbell Wire-free, une sonnette intelligente et sans fils que nous allons tester aujourd’hui.

Présentation

Vous vous souvenez des sonnettes de maison intégrant une caméra et qui nous permettait de voir nos visiteurs avant de leur ouvrir ? Si ces sonnettes hyper hightech à l’époque était le nec plus ultra, elles fournissaient une vidéo de piètres qualités. Depuis la miniaturisation et les progrès autour des caméras et de l’optique, différentes société, telles que Ring, proposent aujourd’hui des produits équivalents mais avec une simplicité d’installation et une qualité d’image et de son bien supérieure. On se demandait alors ce que faisait Arlo, le spécialiste de la caméra de vidéo protection pour les particuliers. Avec une telle expérience en la matière, ils se devaient de sortir un produit équivalent. Et c’est dorénavant chose faite avec la Arlo Video Doorbell Wire Free.

La Arlo Video Doorbell Wire-free est donc une sonnette intégrant une caméra afin de voir vos invités, et un ensemble micro/haut-parleur afin de discuter avec eux. Mais le grand plus de cette sonnette est à voir du côté de l’installation, puisque celle-ci s’installe sans aucun fils, aussi bien électrique que d’un point de vue communication.

A déballage, on retrouve du classique Arlo, l’appareil est fourni avec moults accessoires. En la sortant de la boite, du haut de ces presque 15 cm, on ne s’attend pas à une telle dimension. La sonnette est assez imposante, elle est longue et plutôt volumineuse. Toute en longueur, on retrouve le design des caméras Arlo, à savoir la face noire pour un contour blanc. Un design peu conventionnel de ce qu’on voit d’habitude sur des sonnettes classiques, mais également des sonnettes connectées comme la Ring, qui sont plutôt carrés ou rectangulaires. On retrouve au-dessus la caméra grand angle, et le gros bouton d’appel cerclé de blanc en bas. Il faut avouer que ce cerclage blanc n’est pas inutile, vu qu’il délimite le bouton et que sans ça, votre interlocuteur ne saura sans doute pas où appuyer. La finition est conforme au standard Arlo, à savoir excellente. A noter que la sonnette est bien évidemment résistance aux intempéries et aux UV. Tout est bien fini, les matériaux choisis de qualité, et les accessoires sont pléthores comme d’habitude.

Au niveau des accessoires, on trouve tout le nécessaire pour l’accrocher au mur, ainsi que le nécessaire pour la connecter au courant directement. En effet, si la sonnette propose une installation sans fil, vous avez également la possibilité de la connecter à votre réseau électrique si vous avez les câbles nécessaires passés dans le mur. Deux avantages à cela, pas de problème de batterie vide et donc de sonnette qui ne fonctionne plus, et la sonnette peut être raccordée à votre carillon déjà installé. En effet, sur batterie, impossible de raccorder la Video Doorbell à votre carillon, mais une solution existe puisqu’Arlo propose un carillon à brancher directement sur une prise secteur et à appairer avec votre sonnette, fonctionnalité que nous détaillerons plus tard. De plus, l’installation simplifiée et indépendante de l’arrivée de câbles électriques qui vous permet de l’accrocher où vous le voulez, reste un plus indéniable et non négligeable.

Petit plus, en fonction de votre mur, Arlo propose dans le packaging, deux plaques de fixation, droite ou légèrement inclinée.

La batterie de 6500mAh est amovible et permet une autonomie théorique de six mois. Pour la charger, un petit outil permet d’ouvrir la sonnette, même une fois accrocher au mur, afin d’extraire la batterie et la recharger via le câble micro-USB fourni. A l’heure du tout USB-C, le câble micro-USB fait ici pâle figure. Il faudra compter plus de 4h pour recharger la grosse batterie. Un élément à prévoir si vous partez en vacances plusieurs jours et si vous voulez que la sonnette soit opérationnelle à 100% en votre absence.

Installation… facile comme Arlo

Les habitués d’Arlo connaissent le principe. Lorsque vous achetez un produit Arlo, l’application vous prend par la main et vous guide étape par étape pour installer votre produit. La Arlo Essential Video Doorbell Wire-free ne déroge pas à la règle et on vous indique pas à pas comment tout installer, de la fixation à mur et du choix de l’alimentation, à la configuration et l’ajout de l’appareil dans l’application. Si vous êtes un minimum bricoleur, vous n’aurez même pas à regarder le tutoriel fourni sur l’application, tant l’installation est simple. Si vous ne l’êtes pas, et si vous n’y arrivez pas, même avec l’aide fournie… alors là, Arlo ou n’importe qui ne peut plus rien pour vous.

L’installation physique nous permet également de confirmer encore une fois la qualité de fabrication et des matériaux de la sonnette. Tout est raccord et s’emboite sans soucis. Même la manipulation de l’outil d’extraction de la batterie (qui ressemble furieusement à l’outil d’extraction de carte SIM) respire la solidité et la robustesse de l’ensemble.

Une fois la sonnette accrochée au mur, nous sommes embarqués naturellement dans l’application pour son installation dans votre système. La Arlo Essential Video Doorbell Wire-free se connecte directement à votre Wifi dans la bande des 2,4Ghz sans passer par une base, comme pour les caméras. Une bonne chose puisque cela la rend totalement indépendante mais, il y a un mais : la base pouvant servir de stockage des vidéos de vos caméras, la sonnette ne profitera pas de cette option. C’est dommage, il aurait été plus pratique de proposer de la connecter au hub ou pas, selon vos envies et vos équipements.

Allo, c’est qui?

Ça y est tout est branché, connecté et paramétré dans l’application, il n’y a plus qu’à… Première bonne surprise, quand on regarde le flux vidéo, la sonnette Arlo propose un des plus grands champs de vision de ce type de produit. Grâce à son capteur carré de 1536 pixels de côté, vous verrez ce qu’il se passe devant chez vous en version large. Le processus d’installation vous propose de placer votre sonnette à hauteur adéquate afin que la visualisation soit la plus large et complète possible. Si la résolution du capteur vous parait faible, surtout comparé aux autres produits de la marque, ne vous en faites pas, c’est largement suffisant et lisible, quand quelqu’un arrive et sonne à votre porte. Les personnes sont clairement visibles, même en milieu peu éclairé. De même, la vision nocturne vous offre une visibilité confortable.

Bien évidemment, qui dit produit Arlo dit produit complet en termes de possibilité et de fonctionnalité. En effet, la sonnette sans fil n’est pas uniquement une sonnette qui fonctionne que l’lorsqu’on appuie dessus. Elle peut également servir à surveiller votre entrée, comme une caméra Arlo. On retrouve d’ailleurs sur l’application toutes les fonctionnalités proposées pour les autres produits de la marque, mais également les limitations.

En effet, à l’ère du tout service, Arlo propose divers abonnement appelé Arlo Smart qui vous apporterons un bon paquet de services supplémentaires, comme l’enregistrement des vidéos sur le cloud, ou bien la détection d’animaux ou de paquets. Bien entendu si vous n’avez pas d’abonnement Arlos Smart, votre sonnette fonctionnera sans problème : elle vous alertera en cas de détection mais n’enregistrera pas les vidéos. Tout comme vous serez averti si quelqu’un sonne et vous pourrez lui répondre. Mais ça se limitera à ça. Si vous possédez déjà un abonnement Arlo Smart, la sonnette sera directement intégrée à votre abonnement lors de son installation/paramétrage. Pour vous faire une idée des possibilités et de ce que peut vous apporter un abonnement Smart, une période d’essai de 3 mois est fournie avec l’appareil.

Si vous possédez déjà des caméras Arlo, votre sonnette viendra s’ajouter au flux des autres appareils dans votre application Arlo. Elle est vue comme une caméra comme les autres, et à ce titre, vous propose un paquet de paramètres à modifier, comme le débit du flux video afin de privilégier l’autonomie ou la qualité vidéo, la création de zones de détection de mouvement. Vous avez la possibilité de voir le flux en direct, mais également attribuer des zones de détections, si vous ne voulez pas qu’elle vous bip pour tout et n’importe quoi qui passe devant l’objectif.

Si vous possédez un Chime, le carillon d’Arlo, vous avez la possibilité de le coupler à la sonnette, afin que le carillon s’époumone dès que quelqu’un appuie sur la sonnette. Pour cela il faudra tout d’abord ajouter votre Chime à votre base Arlo, et ensuite le coupler à la sonnette. Assez contraignant au final, vous ne pouvez pas le coupler directement à la sonnette, c’est un peu dommage.

Oui c’est pour quoi?

Quelqu’un sonne à votre porte et vous n’êtes pas chez vous (ou alors sur votre canapé avec une grosse flemme) ! Pas de panique, votre smartphone vous prévient. Tel un appel téléphonique, l’appel de la sonnette apparait sur l’écran de votre smartphone, il suffit de décrocher et la vidéo s’affiche. Remarquez que votre micro est coupé. En effet par défaut, l’application coupe votre micro quand vous décrochez, il suffit alors de le réactiver. Une option qui peut être également modifiée dans les paramètres de la sonnette. Comme vu plus haut, la qualité vidéo est nettement suffisante pour très bien voir votre interlocuteur. Tout comme le micro de la sonnette, vous entendrez votre visiteur dans une allocution parfaite. En revanche, on aurait aimé que la Arlo Essentiel Video Doorbell Wire-free se comporte également comme un simple judas, et que l’on puisse voir son interlocuteur avant de décrocher. En effet, vous êtes dans l’obligation de décrocher l’appel si vous voulez savoir qui c’est. Le micro étant coupé, votre visiteur ne vous entendra pas et vous pourrez raccrocher dans la foulée si vous ne voulez pas lui répondre, mais on aurait aimé avoir au moins un aperçu, même une simple image.

Petite avantage, si vous ne répondez pas dans les 20 secondes, cela se passe comme sur votre smartphone lorsque vous recevez un appel, l’interlocuteur pourra laisser un message audio que vous pourrez écouter par la suite. L’inverse est également possible, si vous ne voulez/pouvez pas répondre un message que vous aurez préenregistré pourra être diffuser à votre visiteur.

La sonnette sans fil d’Arlo est également compatible avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Home. Nous avons fait le test avec un appareil Echo Show 5 et 8 d’Amazon en installant la skill Arlo. L’avantage ? lorsqu’on sonne à votre porte, Alexa vous prévient de sa douce voix que « quelqu’un sonne à la porte ! ». Très pratique si vous vous trouvez à l’autre bout de votre chez vous, sans votre téléphone et sans carillon. Le seul point négatif, c’est que vous ne verrez pas la personne qui sonne sur l’écran de votre Echo, seul un message apparait à l’écran… Dommage ! d’autant plus si on le compare au modèle Ring qui, celui-ci, vous affiche la vidéo en live dès que quelqu’un sonne. Nous n’avons pas testé la fonctionnalité avec un appareil Google Home, mais sachez que vous rencontrerez la même déconvenue. Espérons qu’Amazon comme Google et Arlo nous arrangerons cela très vite !

Conclusion

Si les sonnettes connectées ne sont pas nouvelles, il faut dire qu’on attendait vivement la version sans fil d’Arlo. Légitimement connu et reconnu pour la qualité de ses caméras comme son application, on se doutait qu’on allait retrouver les mêmes fonctionnalité, performances et ergonomie que sur les caméras. C’est chose faite ! En plus d’une esthétique que l’on reconnait au premier coup d’œil, la Arlo Essentiel Video Doorbell Wire-free se pare des mêmes fonctionnalités de base que les autres appareils de la marque, en commençant par l’installation aisée et assistée dans laquelle on vous tient par la main, puis la configuration puis l’utilisation. Si sa caméra n’offre pas les performances de ses grandes sœurs, elle est largement suffisante pour reconnaitre son interlocuteur. Les fonctionnalités principales d’une sonnette ne sont pas en reste. La Arlo Essentiel Video Doorbell Wire-free propose tout ce qu’on attend d’une sonnette connectée, la prise d’appel directement sur votre smartphone sans être obligé de lancer l’application, les appels audios et vidéos sont limpides, les possibilités d’interagir avec votre visiteur également. Comme tout appareil Arlo, les possibilités de configuration comme de fonctionnement ne manque pas ! Et si l’appareil est prêt à l’emploi dès son installation, vous pouvez également passer du temps à tout décortiquer pour optimiser son fonctionnement.

Bien évidemment le tableau n’est pas si idyllique, et si quelques fonctionnalités manquantes ne sont pas graves, d’autres sont plus problématiques venant d’un des spécialités de la vidéo protection personnelle. Si vous n’aurez pas besoin de vous équipez d’un hub pour installer la sonnette, il vous en faudra malheureusement un si vous voulez installer un carillon Chime. Lors d’un appel, on aurait également aimé voir un aperçu, aussi bien sur le smartphone que sur un appareil type Echo Show ou Google Hub Max si vous en possédez un. Mais la plus grosse contrainte reste l’abonnement Arlo Smart. S’il n’est pas obligatoire pour une utilisation simple, il le devient très vite si vous voulez enregistrez les vidéos de détection ou même laisser un message audio à votre visiteur. Et quand vous commencez à posséder plusieurs caméras de la marque, ça devient vite un budget non négligeable.

La sonnette Arlo Essentiel Video Doorbell Wire-free est disponible dès maintenant en blanc/noir ou tout noir au tarif de 199€.