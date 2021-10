ScanWatch Horizon, un nouvel horizon pour les montres WIthings

Spécialiste des objets de santé connectés, Withings nous avait habitué à des montres connectés élégantes, passe partout et très toujours sobres, bien au delà des standards des grands noms comme Apple, Huawei ou Google. Et c’est ce qui plaisait beaucoup chez les afficionados de la marque. Mais Withings bouscule ses habitudes avec sa nouvel ScanWatch Horizon et son design tout sauf épuré.

Sortant des sentiers battus, Withings vient d’annoncer le lancement de sa ScanWatch Horizon, une revisite des montres de plongée, dont les premières sont apparues dans les années 1920. Un design reconnaissable avec sa couronne emblématique, dans laquelle Withings a intégré tout son savoir-faire dans la technologie médicale.

Derrière ce nom évocateur ScanWatch Horizon, se cache un boîtier de 43 mm en acier inoxydable brossé étanche jusqu’à 10 ATM avec des indexes en relief, gravés avec un revêtement Luminova pour une utilisation dans l’obscurité. Elle est équipée d’un verre saphir, plat, résistant aux rayures et un revêtement antireflet 3 couches qui permettent une lisibilité optimale même sur le long terme. La lunette rotative est en acier inoxydable gravée au laser et les aiguilles creuses des heures et des minutes bénéficient également d’un revêtement Luminova. Muni d’attaches rapides, la ScanWatch Horizon peut aisément passer du bracelet en acier inoxydable brossé au bracelet en fluoroélastomère (FKM), grâce aux outils fournis.

Coté médical, la ScanWatch Horizon permet de détecter la fibrillation auriculaire (FA) via un électrocardiogramme de grade médical réalisable en 30 secondes et permet de partager un tracé ECG avec son médecin, pour un suivi sur le long terme. Le caractère épisodique de la FA rend cette arythmie difficilement détectable car ses épisodes de crise ne surviennent pas nécessairement lors d’une visite médicale. Son capteur PPG intégré surveille la fréquence cardiaque, et alerte l’utilisateur d’un événement cardiaque potentiel (fréquence trop haute ou trop basse).

Montre “diver” oblige, ScanWatch Horizon surveille également le niveau de saturation en oxygène dans le sang via son capteur SpO2 intégré. Réalisable sur demande, cette mesure permet de révéler les troubles respiratoires pour mieux détecter certaines maladies (maladies respiratoires chroniques, COVID-19, etc.).

Mais on retrouve également les fonctionnalités des montres de santé médicales, et la ScanWatch Horizon fournit une surveillance sophistiquée du sommeil, y compris sa durée, sa profondeur et sa qualité, un suivi de la fréquence cardiaque et peut réveiller les utilisateurs avec une vibration douce au meilleur moment de leur cycle de sommeil. Elle permet également de détecter les perturbations respiratoires grâce à un algorithme exclusif basé sur une analyse du taux d’oxygène dans le sang, de la fréquence cardiaque, des mouvements et de la fréquence respiratoire, collectés par l’accéléromètre de la montre et son capteur optique. Les notification sont également de la partie, mais de façon discrètes et non intrusives.

Withings s’appuie sur son application phare Heath Mate pour rassembler toutes les données recueillies. Quant à l’autonomie elle est dantesque puisque la ScanWatch propose 30 jours sans avoir besoin d’être rechargée.

ScanWatch Horizon est disponible au prix de 499,95€ en bijouteries partenaires : Lepage Joailler horloger (www.lepage.fr), sur WITHINGS.com, Amazon, Fnac/Darty, Boulanger, en bleu ou vert, et vendu avec un bracelet en grosses mailles et un bracelet FKM.