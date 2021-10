Xiaomi Pad 5, enfin une tablette chez le constructeur chinois

Enfin la tant attendue tablette du constructeur chinois arrive dans nos contrées et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous voyons arrivé ce modèle qui risque de faire mal à la concurrence.

Dans un form-factor rappelant sans contexte les nouveaux iPad de la marque à la pomme, le Xiaomi abrite un processeur Snapdragon™ 860 à 7nm de Qualcomm pour fournir le meilleur de la performance et de la connectivité. Si la partie sonore comporte quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, la partie visuelle est fournie par un écran WQHD+ 120Hz de 11’’, Dolby Vision® et True Display, dans un format plus orienté 16/9eme que la concurrence.

Un stylet, appelé Xiaomi Smart Pen est également de la partie, qui, ô surprise, se charge sans fil en s’aimantant sur une des tranches de l’appareil. Ce stylet approte une flexibilité dans l’utilisation de la tablette, notamment pour la prise de note ultra simplifiée ou la capture d’écran accessible rapidement, grâce aux deux boutons du stylet. La partie photo comprend un capteur 13Mp l’arrière et 8Mp à l’avant et le tout est alimenté par une batterie énorme de 8720 mAh.

La Xiaomi Pad 5 est disponible en version 6+128 Go au prix de 399,90€. Du 29 septembre au 16 octobre, Xiaomi propose une offre de remboursement sur la Mi Watch Lite pour l’achat d’un Xiaomi Pad 5.