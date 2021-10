Xiaomi présente le 11T 5G et le 11T Pro 5G

Prolifique à chaque fois qu’ils font des annonces, Xiaomi n’a pas dérogé à la règle en présentant plusieurs nouveaux produits qui vont venir compléter une gamme d’objets connectés et autres smartphone, déjà bien fournie.

La société chinoise qui n’en finit plus de monter monter monter, vient d’annoncer son nouveau flagship, le Xiaomi 11T Pro 5G. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ne font pas dans la dentelle. Dans un coque légèrement arrondie à l’arrière et aux couleurs toujours aussi éclatantes, le nouveau fer de lance de la marque embarque un écran AMOLED 6,67’’ FHD+ boosté à 120Hz et aidé dans sa tâche par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm (MediaTek Dimensity 1200-Ultra pour le 11T 5G). La partie photo a été largement revue puisque les Xiaomi 11T Pro et 11T intègrent une triple caméra à l’arrière comprenant un objectif grand angle de 108MP, un capteur télé macro de 5 MP et un objectif ultra grand angle 120° de 8 MP.

Pour le moment, à part du matériel toujours plus puissant d’un modèle à l’autre, le Xiaomi 11T et 11T Pro ne se démarque pas de la concurrence…mais c’est sans compter les aptitudes filmographiques que propose le 11T Pro 5G. En effet, l’appareil inclut d’impressionnantes capacités de filmographie avec des modes AI Cinema en un clic, l’enregistrement 8K et HDR10+, une technologie ISO intelligente que l’on retrouve dans les appareils photo numériques. Pour les avoir vu en live, il faut reconnaitre que les effets sont bluffants.

Mais là ou le nouveau 11T Pro fait mal à la concurrence c’est au niveau de ses prestations en terme d’autonomie. Une puissante batterie de 5000mAh qui n’a besoin que de 17 minutes pour être chargée à 100% grâce à un chargeur HyperCharge de 120W. Le temps de vous levez le matin, de prendre un douche et de vous habillez, votre téléphone est chargé. Le 11T lui se contentera d’une charge TurboCharge de 67W fournissant 100ù de puissance à sa batterie de 5000mAh en 36 minutes.

La connectique est assez classique, avec un port USB-C, un lecteur DualSIM, le support du Bluetooth 5.2, NFC, ,Wifi6 et la 5G, et la partie sonore est délégué à Harman Kardon pour le 11T Pro.

Le Xiaomi 11T Pro 5G est disponible en précommande en version 8+256 Go au prix de 699,90€, avec une trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte chez Orange, Sosh, SFR, Red, Bouygues Télécom, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Leclerc, Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et Welcom. La version 8+128 Go est disponible dans les Xiaomi Store et Mi.com au prix de 669,90€.

Le Xiaomi 11T 5G est disponible en précommande en version 8+128 Go au prix de 569,90€, avec une trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte chez Orange, Sosh, SFR, Red, Bouygues Télécom, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Leclerc, Carrefour, Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et Welcom. La version 8+256 Go sera disponible au prix de 599,90€ chez Fnac, Darty, Mi.com et dans les Xiaomi Store.