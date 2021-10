Amazon Echo Show 15, l’Echo qu’on attendait

Malgré une gamme toujours grandissante, il faut reconnaitre que les produits Echo d’Amazon se suivaient et se ressemblaient. Et surtout, les produits avec écran, comme les Echo Show, ne faisait pas forcément honneur au capacité d’Alexa. Voilà qu’Amazon met les pendules à l’heure et annonce son nouveau joujou, l’Echo Show 15, un grand écran connecté pour y afficher tout plein d’informations

Les Echo Show 5, 8 ou 10 sont de super machines, fonctionnelles et efficaces, avec un bel écran… mais qui n’affiche finalement qu’une seule information à la fois, et un peu trop petit pour réellement servir d’écran de visionnage. L’espace visuel manquait cruellement pour en faire un véritable tableau de bord familial. Et c’est chose faite avec le nouvel Echo Show 15, un Alexa dans un écran géant de 15 pouces, dans un format tout aussi inédit.

Dans un format idéal pour être accroché au mur ou posé sur un support compatible, l’Echo Show 15 propose un écran Full HD 1080p de 15,6’’ personnalisable selon vos envies et vos contenus. Du contenu rotatif ambiant mais également votre propre écran d’accueil à l’aide d’une nouvelle bibliothèque de widgets qui vous permet d’afficher en permanence les informations les plus utiles pour vous et toute la famille: afficher et mettre à jour le calendrier familial, modifier votre liste d’achats, checker votre todo-list, voire planifier vos repas pour la semaine en vous inspirant des idées de recettes de Marmiton, par exemple.

Cet écran “géant” vous permettra enfin de voir vos vidéos 1080p dans de bonnes conditions, et l’Echo Show 15 peut pour le coup vraiment servir de téléviseur pour la cuisine, par exemple. Il suffit de demander à Alexa pour regarder des films et des séries sur Prime Video, Netflix ou Molotov. Comme pour les autres appareils, vous pourrez suivre les actualités en provenance de France Info, France Inter, ou Europe 1, ou demander à Alexa de jouer de la musique ou de lire votre livre Audible pendant que vous préparer le repas. Conçu avec un joli cadre, l’Echo Show 15 peut parfaitement servir de cadre photo numérique et afficher en plein écran vos albums Amazon Photos ou encore des collections d’œuvres et d’images disponibles.

C’est beau d’avoir un écran aussi complet, mais il faut également le faire tourner. Pour cela l’Echo Show 15 est équipé du processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération, un moteur d’inférence d’apprentissage automatique (Machine Learning) doté d’une architecture quadricœur évolutive. Conçue sur mesure par Amazon, ce processeur permet aux algorithmes de vision par ordinateur (Computer Vision) qui nécessitaient autrefois la puissance informatique du Cloud, d’être traités entièrement en périphérie. Cela signifie qu’Echo Show 15 sera capable de reconnaître une personne ayant créé son profil d’identifiant facial et traitera ses images directement sur l’appareil.

Faute de place sur les plus petits écrans de la gamme, il fallait aller chercher vos appareils connectés dans différents menus pour les piloter. L’Echo Show 15 règle le problème en affichant appareils connectés préférés dans un widget sur l’écran.

Equipé d’une caméra de 5Mpx en façade, le nouvel Echo intègre une nouvelle fonction d’identifiant facial. Une fois paramétré, Alexa sera capable de vous reconnaître et de personnaliser les informations sur l’écran, elle mettra automatiquement à jour vos rappels, les événements de votre calendrier, les titres que vous avez récemment écoutés ou des mots laissés par d’autres membre de la famille. Sécurité et respect de la vie privée oblige, l’identifiant facial, que vous pouvez supprimer à tout moment, est une option et nécessite une création spécifique. Les images utilisées pour créer votre identifiant facial sont cryptée et stockée sur l’appareil et non à l’extérieur. Cette caméra peut également être utilisée pour les appels vidéo ou pour faire un Drop In à un proche utilisant un appareil compatible Alexa, à l’intérieur comme à l’extérieur de votre domicile. Bien évidemment, appareil Echo oblige, Alexa sera de la partie pour satisfaire vos demande, à la voix ou au doigt sur l’écran tactile.

Soucieux du respect de la vie privée, l’Echo Show 15 est conçu pour protéger vos informations, et vous avez un control total sur le microphone et la caméra. Vous pouvez écouter et supprimer vos enregistrements vocaux et couvrir la caméra grâce au cache-caméra intégré. L’annonce de l’Echo Show 15 est également l’opportunité pour Amazon d’annoncer davantage de paramètres pour contrôler vos informations personnelles. Début 2022, les possesseurs de l’Echo Show 15 pourront examiner les demandes associées à des membres spécifiques du foyer qui auront créé leur identifiant facial et les membres de votre foyer pourront ainsi contrôler la façon dont est géré leur historique vocal individuel.

En plus de l’email annuel que les clients d’Alexa pour les encourager à revoir les paramètres relatifs à leurs informations personnelles, ils recevront également un rappel pour examiner les paramètres relatifs à leurs informations personnelles dans l’application Alexa 30 jours après qu’ils aient installé leur appareil. .

Echo Show 15 sera disponible pour 249,99 €. Si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur amazon.fr/echoshow15.