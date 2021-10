Le Fire Stick 4K MAX d’Amazon est disponible aujourd’hui

Avec le succès de ses Fire Stick, Amazon en avait rajouté une couche en gonflant aux hormones sa version 4K et avait annoncé l’arrivée prochaine de son appareil de streaming ultra rapide et portable en version MAX. Le voici dorénavant disponible pour profiter de vos contenus 4K dans un format mini.

C’est aujourd’hui qu’Amazon lance le Fire TV Stick 4K Max, la version de son stick de streaming la plus rapide et la plus puissant de la famille Fire Stick. Pour rappel, le Fire Stick 4K MAX vous permettra de faire la même chose que ses prédécesseurs, mais en mieux… Pour cela, le Fire Stick gagne en muscles avec 40 % de puissance en plus que le Fire TV Stick 4K, permettant aux applications installées de démarrer plus rapidement et ainsi rendre la navigation plus fluide, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Navigation qui sera d’autant plus fluide que le produit est passé à la norme Wifi 6 pour un plus gros débit et une meilleure stabilité.

Coté vidéo, le Fire Stick 4K MAX prend en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et de l’audio immersif Dolby Atmos, sur vos contenus sur Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, myCANAL, OCS, SALTO, Molotov, France.tv, ARTE, Pluto TV, YouTube. Le streaming audio est également de la partie pour écouter des chansons, des playlists, des stations de radio en direct et des podcasts via des services comme Amazon Music, Spotify ou Apple Music.

Produit maison oblige, le Fire Stick 4K MAX intègre Alexa et vous permettra de le piloter à la voix, mais également de piloter votre maison, comme tamiser la lumière ou regarder la caméra de la porte d’entrée en incrustant le flux de votre camera sur votre série.

Fire TV Stick 4K Max est disponible dès aujourd’hui sur Amazon.fr et Boulanger.com au prix de 64,99 €.