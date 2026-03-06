Shokz OpenFit 2+ : l’oreille libre entre enfin dans la cour des grands

Les écouteurs à oreilles libres ont longtemps souffert d’une réputation méritée : un son faiblard, des basses fantômes et un prix difficile à justifier face aux intra-auriculaires classiques. Avec les OpenFit 2+, Shokz entend prouver que confort et qualité audio ne sont plus incompatibles. Variante premium des OpenFit 2 lancés début 2025, cette version « + » ajoute le traitement Dolby Audio et la charge sans fil Qi pour une vingtaine d’euros supplémentaires. Suffisant pour mériter le détour ? Nous avons passé ces écouteurs au crible.

Design et confort : l’art de se faire oublier

Les OpenFit 2+ reprennent le design à crochet d’oreille caractéristique de Shokz, mais avec des améliorations notables par rapport à la première génération. L’arceau en alliage nickel-titane, inspiré de la spirale d’or selon Shokz, est plus fin et plus souple qu’auparavant. Recouvert du silicone Ultra-Soft 2.0 propriétaire de la marque, il épouse naturellement le contour de l’oreille sans créer de point de pression. Dans les faits, on les oublie au bout de quelques minutes…

À 9,4 grammes par écouteur, on les oublie rapidement, y compris pour les avoir porté près d’une journée et même de m’endormir avec. Ils se glissent aisément ous un bonnet, un buff ou un casque de vélo ou de ski — un avantage majeur par rapport aux anciens modèles à conduction osseuse comme l’OpenRun. On notera que le port simultané de lunettes peut occasionner de légères interférences avec le crochet lors de mouvements brusques. Les sportifs apprécieront la certification IP55 qui autorise l’écoute même sous une pluie fine et qui protègera les écouteurs de la transpiration.

Côté contrôles, Shokz a tiré les leçons des OpenFit originaux et de leurs commandes tactiles capricieuses. Les OpenFit 2+ embarquent désormais des boutons physiques multifonctions en complément du panneau tactile. Un clic pour lecture/pause, double-clic pour piste suivante, appui long pour le volume. Personnalisable via l’application Shokz, ce système se révèle nettement plus fiable en plein effort ou avec des gants.

Audio : Dolby Audio fait la différence

Le cœur de la proposition des OpenFit 2+ repose sur la technologie DualBoost, commune avec les OpenFit 2 : deux transducteurs par écouteur, dont un driver basse fréquence de 17,3 mm et un tweeter dédié aux médiums-aigus. Le résultat est un son nettement plus riche et équilibré que la première génération ou que les modèles à conduction osseuse de la marque.

Ce qui distingue le modèle 2+ de son petit frère, c’est l’intégration du traitement Dolby Audio, activable dans l’application Shokz. L’effet est perceptible immédiatement : la scène sonore s’élargit, les détails gagnent en définition et les voix prennent du relief. Plusieurs reviewers le comparent favorablement aux Bose Ultra Open Earbuds, référence du segment, tout en restant sensiblement moins cher. L’application propose également quatre préréglages d’égalisation (Standard, Vocal, Bass Boost, Treble Boost) et deux profils personnalisables via un égaliseur cinq bandes.

Soyons honnêtes : nous parlons d’écouteurs à oreilles libres. Les basses, bien que largement améliorées grâce à l’algorithme OpenBass 2.0, n’atteindront jamais la profondeur d’intra-auriculaires scellés. En environnement bruyant — vent fort, trafic dense — les podcasts peuvent devenir difficiles à suivre. C’est le compromis inhérent au format. Précision importante : activer Dolby Audio réduit l’autonomie d’environ deux heures.

Autonomie et connectivité

L’autonomie annoncée de 11 heures par charge (sans Dolby) se confirme en usage réel, un bond en avant par rapport aux 7 heures de la première génération. Le boîtier de charge étend le total à 48 heures, et la charge rapide offre 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes. Redoutablement pratique avant un départ imprévu… Le boîtier du 2+ supporte la charge sans fil Qi — une exclusivité par rapport au modèle standard.

Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable, et le couplage MultiPoint permet de jongler entre deux appareils simultanément (smartphone et montre connectée, par exemple). Les quatre microphones à formation de faisceau, assistés par intelligence artificielle, assurent des appels d’une clarté correcte, bien que les conditions venteuses restent un défi.

Ce petit problème dont personne ne parle

On regrettera tout de même que ces OpenFit 2+ n’ont pas de bouton on/off. Hors du boîtier, ils restent connectés en Bluetooth, avant de passer en mode veille après 3 minutes. Il faut systématiquement les ranger dans leur étui pour couper la connexion — un détail agaçant quand on les retire distraitement en plein effort.

Conclusion

Les Shokz OpenFit 2+ représentent aujourd’hui ce qui se fait de mieux dans le segment des écouteurs à oreilles libres. Le Dolby Audio et la charge sans fil justifient le surcoût modeste par rapport aux OpenFit 2 standard. Pour les coureurs, cyclistes et travailleurs nomades qui refusent de sacrifier leur conscience de l’environnement, ils constituent un choix quasi incontournable. Ils ne remplaceront jamais une bonne paire d’intra-auriculaires pour une écoute critique ou immersive, mais ce n’est tout simplement pas leur vocation. Dans leur catégorie, ils frôlent l’excellence. Disponibles en noir ou gris sur le site de Shokz et sur Amazon.

Fiche technique

Modèle : Shokz OpenFit 2+

Type : Écouteurs à conduction « air » ouverts

Poids : 9,4 g (par écouteur)

Bluetooth : 5.4 avec multipoint

Autonomie : 9 h + 24 h avec boîtier

Recharge rapide : 5 min = 1 h d’écoute

Résistance : IP55 (pluie et transpiration)

Microphones : double micro avec réduction de bruit IA

Compatibilité : iOS, Android, macOS, Windows