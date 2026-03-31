[Test] Shokz OpenFit Pro : le meilleur écouteur open-ear du marché — mais à quel prix ?

Dans le paysage saturé de l’audio nomade, où chaque constructeur s’emploie à vous enfermer dans une bulle de silence absolu, Shokz a toujours fait figure de dissident. La marque a bâti sa réputation sur la conduction osseuse, avant d’opérer un virage stratégique avec la gamme OpenFit — écouteurs ouverts à conduction aérienne (DirectPitch), sans rien dans le conduit auditif. En 2026, l’OpenFit Pro franchit une nouvelle étape avec une promesse qui ressemble presque à un oxymore : offrir une réduction de bruit active sur des écouteurs qui n’obstruent pas les oreilles. Pari audacieux ou simple argument marketing ?

Après deux semaines de test intensif — open-spaces bruyants, sessions de running sous la pluie, trajets en TGV — voici le verdict sans concession.

La gamme OpenFit : une évolution logique

Après les OpenFit premier du nom, puis les 2 et 2+, l’OpenFit Pro en est l’aboutissement haut de gamme. Son premium, technologie SuperBoost™ pour les basses, et — grande première chez Shokz — une ANC intégrée, le tout sur un format qui n’a jamais rien introduit dans votre conduit auditif. Le positionnement tarifaire grimpe en conséquence, avec environ 50 € de plus que les OpenFit 2+. Pour ceux que le budget retient, les modèles précédents restent une très bonne alternative.

Déballage et premières impressions

Le boîtier gagne le revêtement mat qui manquait — fini les traces de doigts. Il embarque surtout la compatibilité charge sans fil Qi, en plus du port USB-C classique. À l’intérieur, les écouteurs révèlent des finitions premium : silicone Ultra Soft 2.0 au toucher soyeux, structure en alliage de titane à mémoire de forme. Chaque écouteur pèse 12,3 g — l’ensemble boîtier compris atteint 99,3 g, ce qui reste très raisonnable pour la catégorie. Bien vu, Shokz.

Design et ergonomie : l’ingénierie de l’oubli

Une architecture repensée

Les crochets auriculaires, baptisés Dolphin Arc, sont en titane à mémoire de forme recouvert de silicone médical. Ils ont été affinés pour mieux épouser le pavillon de l’oreille — les pods acoustiques se rapprochent davantage de l’oreille que sur les générations précédentes, ce qui améliore la stabilité lors des activités à impact. Les zones de contact cutané sont recouvertes de caoutchouc pour un maintien impérial, même en fractionné intense. En contrepartie, cette proximité accrue peut très légèrement se faire sentir sur des ports très prolongés.

Confort longue durée

C’est ici que les OpenFit Pro marquent des points décisifs. Contrairement aux intra-auriculaires qui créent une pression ou une irritation après deux heures, on oublie littéralement les Shokz. Pour les porteurs de lunettes, le crochet fin ne crée aucun conflit avec les branches — un point souvent critique sur ce segment. Pas de conduit humide, pas de fatigue auditive, même après une journée complète de port. Pratique.

Qualité audio : le miracle du SuperBoost

Un double diaphragme pour combler le vide

Le point faible historique des écouteurs ouverts, c’est le manque de corps dans le bas du spectre. Ici, Shokz inaugure la technologie SuperBoost™ avec un transducteur à double diaphragme 11 × 20 mm — dôme rigide pour les hautes fréquences, contour souple pour les basses. La marque revendique 50 % de basses supplémentaires par rapport à l’OpenFit 2+. En pratique, le résultat s’avère convainquant : graves plus présents et définis, détails plus fins, sans distorsion notable. Pour un design open-ear, c’est une prouesse technique.

Les voix sont claires, très en avant — l’écoute de podcasts ou de séries s’en trouve particulièrement agréable. Les aigus sont brillants sans être agressifs, même à volume élevé.

Spatialisation et égalisation

Les OpenFit Pro intègrent le Dolby Atmos avec suivi de tête (Head Tracking). En l’activant depuis l’application, la scène sonore s’élargit de façon spectaculaire : le son semble flotter dans la pièce plutôt que provenir d’écouteurs accrochés aux oreilles. Un gadget en sport, un régal dans le train. L’égaliseur embarque désormais 10 bandes (contre 5 sur le modèle précédent), avec un mode Private qui réduit la diffusion sonore vers l’extérieur — de quoi limiter la gêne en transport.

La réduction de bruit active : bulle de confort, pas mur de silence

C’est la grande nouveauté — et le point le plus controversé. Autant le dire tout de suite : n’attendez pas le silence d’un Bose QuietComfort ou d’un AirPods Pro. Puisque le conduit reste ouvert, les bruits soudains — voix, klaxons, cris — passent toujours. Ce que l’ANC des OpenFit Pro fait remarquablement bien, c’est atténuer les bruits de fond constants : climatisation, roulement de train, brouhaha de bureau. Dans ces conditions, on parvient à baisser le volume de sa musique, ce qui protège l’audition sur la durée. C’est une réduction de fatigue plus qu’une isolation.

En revanche, face au vent ou aux sons graves de plein air, les limites physiques du format ouvert reprennent le dessus. Dans les transports vraiment bruyants, des intra-auriculaires classiques restent plus adaptés.

Ce n’est pas un ANC au sens traditionnel du terme. Mais dans son registre, il fonctionne.

Appels et connectivité : le bureau partout

Chaque écouteur embarque une matrice de 3 microphones (6 au total), optimisée par un algorithme d’IA pour filtrer les bruits ambiants et isoler la voix. Le résultat est bluffant : en marchant le long d’un boulevard parisien avec du vent latéral, l’interlocuteur n’entend qu’une légère atténuation de voix, mais aucun bruit de circulation. C’est probablement l’un des meilleurs kits mains-libres du marché actuel. En appel, l’autonomie monte à 10 heures sur une seule charge — de quoi couvrir les journées les plus chargées.

La connectivité Bluetooth 6.1 assure une stabilité exemplaire. Le mode multipoint permet de basculer instantanément d’un iPhone à un MacBook sans aucune manipulation. La fonction Find My Buds fait sonner l’écouteur égaré — simple, mais sauveur de vie pour les distraits.

Autonomie : l’ombre au tableau

Shokz annonce 12 heures par charge et 50 heures au total avec le boîtier — ANC désactivée. Avec la réduction de bruit active, ces chiffres tombent à 6 heures et 24 heures respectivement. Six heures avec ANC, pour des écouteurs à ce tarif, c’est peu convaincant. La charge rapide rattrape en partie le coup : 10 minutes suffisent à récupérer 4 heures d’écoute. Et le boîtier charge désormais sans fil Qi, en plus du port USB-C. On aurait aimé mieux sur l’autonomie brute — sans doute dans une version future ?

Face à la concurrence

Modèle Confort Qualité basses Isolation Usage idéal Shokz OpenFit Pro ★★★★★ ★★★★ ★★ Sport · Bureau · Mobilité Bose Ultra Open ★★★★★ ★★★★ ★ Mode · Lifestyle Sony LinkBuds ★★★★ ★★★ ☆ Appels uniquement

Conclusion : le meilleur de sa catégorie — et cette catégorie a ses limites

Les Shokz OpenFit Pro ne sont pas destinés à tout le monde. Leur prix est élevé, leur ANC reste limitée par la physique même du format ouvert, et l’autonomie avec réduction de bruit activée déçoit un peu pour le segment premium. On aurait aussi préféré une certification IP68 plutôt qu’IP55 — suffisante pour la pluie et la transpiration intense, mais pas pour une immersion complète.

Mais pour tous ceux qui ne supportent plus le silicone dans les conduits — sportifs urbains, télétravailleurs qui veulent rester présents pour leurs collègues, runners qui refusent de se couper du monde — c’est le meilleur produit jamais conçu dans ce format. Le son, le confort et la qualité des appels atteignent un niveau que l’open-ear ne promettait pas.

Coup de cœur — avec un petit bémol sur la facture de 249 €

Fiche technique