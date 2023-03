Sonos ERA, la nouvelle ère du spécialiste du multiroom

Presque une éternité que Sonos ne nous a pas surpris avec de nouveaux modèles. On pensait même qu’ils se prélassaient sur une gamme qui avait fait ses preuves, mais vieillissante. C’était sans compter sur le réveil de la bête qui nous revient avec deux nouveautés, les Era 100 et Era 300.

Depuis tellement longtemps qu’on attendait ça, on finissait par se demander si les One et Five n’allaient pas devenir les derniers modèles de la marque et qu’elle n’allait pas se concentrer uniquement sur son partenariat avec Ikea (ceci dit, avec une magnifique intégration des produits). Que nenni!! Voilà que Sonos nous revient sans crier gare, pour nous faire partager son entrée dans l’audio spatial. Oui, car c’est deux nouveaux modèles n’ont plus rien à voir avec la gamme actuelle, qui reste tout de même excellente en tout point de vue, et prend une nouvelle direction pour notre plus grand plaisir auditif.

Avec la gamme Era, Sonos propose deux produits promettant de vous embarquer dans une spatialisation du son jamais vu auparavant. Et ils n’y sont pas allé de main morte puisque qu’on peut compter pas moins de 6 haut- parleurs dans la version 300!!

Ce qu’il y a de bien avec Sonos c’est que même s’ils cherchent toujours à innover leur technologie, l’esthétique reste la signature de la marque, et est toujours à la recherche d’une intégration parfaite dans votre environnement. Le modèle Era 300 ne déroge pas à la règle, avec son design en forme de sablier. Ce design n’est pas seulement joli (les gouts et les couleurs…) mais est également là pour servir une architecture acoustique permettant aux six puissants haut-parleurs de diriger le son vers la gauche, la droite, l’avant et le haut.

Pour obtenir un résultat acoustique proche de la perfection, Sonos s’est allié à un groupe d’artistes et de créateurs pour assurer un calibrage précis de son enceinte, dans le but de se rapprocher du son de l’artiste le plus fidèlement possible.

Conçue également pour servir dans une configuration home-cinéma, l’Era 300 est compatible Dolby Atmos offre un son surround multicanal, en les utilisant par paire comme enceintes arrière de votre installation home cinéma. Il suffit de les associer à la Sonos Arc ou la Sonos Beam (Gen 2) pour une immersion totale dans votre film.

On retrouve bien évidement la technologie Trueplay permettant le calibrage de l’enceinte en fonction de la pièce, et une nouvelle interface utilisateur, basé sur un curseur capacitif pour le réglage du volume. Elle est compatible Apple AirPlay 2 et Bluetooth. Si le nouvel assistant vocal maison Sonos Voice Control est là pour contrôler l’enceinte à la voix, l’application Sonos est également de la partie pour le contrôle totale de l’appareil.

L’Era 100 se rapproche déjà plus de ce qu’on connait, puisqu’on retrouve le monolithe noir (ou blanc) du Sonos One. A la (grosse!) différence que l’Era 100 possède deux tweeters positionnés de façon à envoyer les hautes fréquences à gauche et à droite pour un son stéréo, assisté par un mid-woofer plus grand qui génère les basses. Sobre, discrète et toujours élégante, l’Era 100 saura trouver une place dans votre environnement et, comme la One, est idéale pour les petite surfaces telle qu’une chambre. Mais si vous voulez allé plus loin, vous pouvez également en utiliser deux en enceintes arrières dans une configuration home-cinéma, associées a une barre de son de la marque. Il est également toujours possible d’en configurer deux en mode stéréo pour une meilleure immersion.

On retrouve bien évidemment l’interface du Era 300 dans cette petite enceinte, et les mêmes spécificités en terme de connectivité.

Au delà de la technique, Sonos s’est également attardé à rendre ces deux nouveaux modèles plus durables. Les Sonos Era 100 et Era 300 sont fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) et emballés dans du papier issu à 100% de sources durables. La consommation électrique a également été réduite et est maintenant inférieure à 2W, lorsque les appareils ne sont pas utilisés, et proposent également une nouvelle fonction de veille.

Plus durables veut également dire, plus réparables. Ces enceintes sont conçues de façon à faciliter l’entretien et les réparations, en réduisant l’utilisation d’adhésifs, remplacés désormais par des vis qui permettent de les démonter.

La Sonos Era 300 sera vendue 499 EUR et la Sonos Era 100, 279 EUR. Elles seront disponibles dans le monde entier le 28 mars 2023.