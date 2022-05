En attendant les nouveautés Western Digital

Faut-il rappeler que Western Digital est à l’heure actuelle le premier fabricant de disques durs, devant Seagate ? Sans oublier qu’en octobre 2015, Western Digital s’est offert SanDisk pour la coquette somme de 19 milliards de dollars , dans le but de renforcer ses activités dans la mémoire flash…

Donc WD est un incontournable pour nos ordianteurs et smartphones. Voici quelques produits utliisés par WaM :

WD_BLACK D30 Game Drive SSD (500Go, 1 ou 2To)

Disque SSD ultra performant conçu pour les gamers. Ils sont destinés au stockage de jeux, que ce soit pour consoles (PlayStation et Xbox) ou PC et Mac.

Ils offrent des vitesses optimisées usqu’à 900 Mo/s afin de réduire au maximum les temps de chargement.

Garantis 3 ans, ces disques sont équipés d’un port USB-C de 10 Gbits/s, soit 1250 Mo/s

Les dimensions contenues de 96mm x 35mm x 58mm pour 137g en font un allié discret et stylé sur le bureau.

https://www.westerndigital. com/fr-fr/products/external- drives/wd-black-d30-game- drive-usb-3-2-ssd# WDBATL5000ABK-WESN



WD_BLACK D10 Game Drive (8To)

8To pour stocker des jeux… de quoi voir largement venir et s’occuper de longues semaines !

Ces disques tournent à 7500 tr/min et offrent jusqu’à 250 Mo/s afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible. De plus, les WD_BLACK D10 sont équipés de refroidissement actif pour un fonctionnement optimum et assurer une excellente longévité.

Garantis 3 ans, ces disques embarquent 2 ports USB-A de 7.5 W afin de pouvoir recharger des accessoires notament.

Dimensions : 195mm x 125mm x 44mm pour 980g

https://www.westerndigital. com/fr-fr/products/external- drives/wd-black-d10-game- drive-usb-3-2-hdd# WDBA3P0080HBK-EESN

My Passport for Mac

Proposé avec des capacités de 2, 4 ou 5To, ces disques conçus pour les Mac sont formatés pour Time Machine mais permettent de télécharger un pilote HFS+ afin de pouvoir être lus et écrits sur Windows 10/11 sans devoir les reformater. Ils disposent en outre d’un système de protection par mot de passe (chiffrement matériel AES 256 bits) afin d’en protéger le contenu.

https://www.westerndigital. com/fr-fr/products/portable- drives/wd-my-passport-for-mac- usb-3-0-hdd#WDBA2D0020BBL-WESN

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Proposé avec ou sans dissipateur thermique, ce SSD offre la techniologie PCIe Gen4 avec des vitesses de lecture et d’écriture déconcertantes de respectivement 7000 et 5300 Mo/s !

Les capacités de 500Go, 1 ou 2To permettent de stocker vos jeux préférés en toute sécurité.



Les SSD WD peuvent se configurer depuis le Dashboard WD. Cette application compatible avec Windows 11 permet d’obtenir des informations utiles sur les SSD Western Digital et SanDisk (référence exacte, capacité, version du firmware, données SMART, durée de vie restante, température, type d’interface…). Elle permet également de mettre à jour leur firmware directement pour les modèles de dernière génération ou bien en créant un média bootable (clé USB ou CD/DVD) pour les modèles plus anciens. Le Dashboard contient par ailleurs un module d’analyse des performances qui permet de surveiller en temps réel les débits en lecture et en écriture ainsi que le nombre d’entrées/sorties par seconde (IOPS). Il est aussi possible d’exécuter la commande TRIM de manière ponctuelle ou planifiée pour optimiser l’organisation des données sur le SSD. Il est possible de lancer des diagnostics SMART ou encore d’effectuer une suppression complète des données (secure erase). Enfin, le Dashboard remplace l’application WinDLG pour les disques durs et permet de voir leur durée de vie restante et d’effacer leurs données en écrivant des zéros.

https://support.wdc.com/ downloads.aspx?p=279&lang=frIl existe bien d’autres disques et SSD pour tous les besoins. Plus d’informations sur https://www.westerndigital.com